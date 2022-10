"El cine está devaluado, degradado, menospreciado, no necesariamente por el lado comercial, pero ciertamente como arte", declaró Martin Scorsese. En el escenario del Festival de Cine de Nueva York el miércoles por la noche, el director habló sobre el estado del cine cuando presentó Personality Crisis: One Night Only, el documental sobre New York Dolls que dirigió junto con David Tedeschi. "Desde los años 80, ha habido un enfoque en los números. Es un poco repulsivo. El costo de una película es una cosa. Comprendo que una película cuesta una cierta cantidad, y que los estudios esperan al menos recuperar ese dinero. Pero el énfasis ahora está en los números, el costo, el fin de semana de estreno, cuánto ganó en los Estados Unidos, cuánto ganó en Inglaterra, cuánto ganó en Asia, cuánto ganó en todo el mundo, cuántos espectadores obtuvo", se quejó.



Y continuó: "Como cineasta, y como persona que no puede imaginar la vida sin el cine, siempre encuentro esto realmente insultante. Siempre he sabido que tales consideraciones no tienen cabida en el Festival de Cine de Nueva York, y aquí está la clave también: no hay premios aquí. No tienes que competir. Solo tienes que amar el cine".



Scorsese ha sido durante mucho tiempo un crítico muy duro sobre el estado del cine actual, dominado por las películas de Marvel, por ejemplo, que para el director son como "parques temáticos" antes que el cine tal como él lo conoció y lo concibe. Sus comentarios en el Festival de Cine de Nueva York se producen inmediatamente después de un ensayo reciente de Sean Egan en su columna Sacred Cows (Vacas sagradas) para el sitio web The Critic que etiquetó al cineasta de Taxi Driver, actualmente de 79 años, como un "talento desigual". La nota generó mucha polémica y una encendida defensa de Scorsese por parte de Guillermo del Toro.

El próximo largometraje de ficción de Scorsese, Killers of the Flower Moon, protagonizado por Leonardo Di Caprio, se estrenará en cines y en la plataforma Apple, coproductora del proyecto, el próximo año.