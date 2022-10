A días de que se inicien los 10 shows que la banda británica Coldplay dará en la Argentina, en el marco de su gira mundial “Music of the Spheres” (“Música de las esferas”), desde la organización anunciaron que se lanzarán a la venta los Infinity Tickets, un cupo reducido de entradas a $2.800 más el cargo de servicio, que estarán disponibles para todas las fechas en All Access a partir de este viernes 21 a las 10.

La idea es garantizar un tipo de ticket “accesible para los fanáticos a un precio asequible”, equivalente a 20 dólares –cotización oficial–, que están restringidos “a un máximo de dos entradas por comprador”, y deberán adquirirse por parejas, “que se ubicarán una al lado de la otra”.

Si bien aún no está publicado el detalle de la información sobre estos tickets, para los shows en Perú, Colombia y chile explicaron que los lugares dentro del estadio serán seleccionados “al azar” y podrán incluir asientos “con vista limitada”, tanto en el nivel inferior como superior, así como en el campo general. Quienes compren estos tickets especiales conocerán las ubicaciones exactas cuando retiren sus entradas por la boletería el día del espectáculo.

Nuevas entradas a la venta de los 10 shows en el Monumental

El grupo de pop rock se encuentra en medio de una exitosa gira con más de 60 presentaciones en vivo en distintos puntos de Iberoamérica, como España, Colombia o México. A causa de una infección pulmonar, su cantante, Chris Martin, debió permanecer en reposo durante tres semanas, lo que provocó que los shows en Brasil fueran suspendidos y postergados hasta marzo del año próximo.



El staff pidió disculpas y agradeció la “comprensión” de los fans, y días más tarde, la organización confirmó los 10 shows en el Monumental el 25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre. Además, “debido a la ampliación del estadio y ajustes de producción de la banda”, anunciaron que las entradas estarán nuevamente a la venta el jueves 20 a las 10 de la mañana.

Music of the Spheres es una gran apuesta de Coldplay. La banda buscará generar conciencia activa con el objetivo de proteger los recursos naturales. En ese sentido, la organización se propone reducir el consumo de energía durante la gira, promover el reciclaje, disminuir las emisiones de CO2 en un 50% respecto a su último tour de 2016-2017 durante el recorrido, entre otras acciones.

