La presidenta de la comunidad de Madrid y referenta de la derecha española Isabel Díaz Ayuso volvió a apuntar contra la Argentina durante un cónclave empresario al sostener que "no es casualidad que cada vez más argentinos vengan a vivir a Madrid, a vivir en paz" y señaló que se debe al temor de ser "pisoteados por la máquina de la subvención por sistema". "¿Sabe cuántos inmigrantes españoles hay en mi patria, Argentina?", retrucó la senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, y le recordó: "El peronismo y mi patria les abrazó. Sea agradecida".

La líder del Partido Popular (PP) en Madrid es una de las figuras de la cruzada de la derecha liberal y viene incorporando a sus discursos críticas a la Argentina que resuenan entre los discursos del ex presidente Mauricio Macri y otros referente de Juntos por el Cambio. Los dichos sobre las razones de un éxodo de argentino fueron dichas el lunes durante un encuentro convocado por Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y coincidió con un mensaje en redes sociales del mismo Macri, que habló del "éxodo de los jóvenes argentinos que vemos todos los días".

Díaz Ayuso incorporó en su discurso a la Argentina para señalar que fue una "fuente de oportunidades y prosperidad del siglo pasado" y "ahora lleva décadas estancada por políticas intervencionistas a servicio del poder político". Según el análisis de la referenta de la derecha española, los argentinos que llegan a España buscan "ejercer su derecho a crecer tanto como su esfuerzo y su sacrificio les lleve sin ver cómo todo lo que han conseguido es pisoteado por la máquina de la subvención por sistema".

"¿Sabe cuántos inmigrantes españoles hay en mi patria, Argentina? ¿Sabe cuántos y cuántas vinieron para escapar de la violencia política y el hambre de su país, encontrando aquí paz, pan y trabajo? El peronismo y mi patria les abrazó. Sea agradecida", respondió Di Tullio dirigiéndose a la dirigenta del PP.



Díaz Ayuso no solo carga contra la Argentina en sus discrusos si no también hace eje, en particular, sobre el peronismo. Semanas atrás, apuntó al partido de gobierno como "populismo fiscal" y aseguró que "le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repatirlo en pagas, ayudas, subsidios", lo que generó una respuesta de la portavoz de Gobierno, Gabriela Cerruti.

En ese sentido, Di Tullio también respondió en las redes a acusaciones sobre la inexistencia del peronismo en la época de imigración de españoles a la Argentina. "Del 45 al 55 medio millón de inmigrantes ingresaron por el puerto de Buenos Aires. Se la conoce como ola migratoria de la posguerra. Una migración más familiar y calificada para la Argentina industrial que construyó Perón", sostuvo la senadora.

Con el guión de Macri

"Las democracias liberales no deben ensimismarse sino apoyarse unas a otras para crecer y para protegerse de derivas totalitarias y empobrecedoras", les dijo Ayuso a los empresarios reunidos en el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) antes de poner como mal ejemplo a la Argentina.

La dirigenta del PP eligió hablar del exilio de los argentinos en consonancia con un mensaje en las redes sociales de Macri en el que expresó: "Me parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos que vemos todos los días. Se van frustrados por no poder desarrollar sus vidas acá mientras en otros países los esperan con empleo, estudio, vivienda, crédito y un futuro".

Sin embargo, antes de que Díaz Ayuso continúe esa línea discursiva, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, le había respondido a Macri lamentando que "repiten las mismas mentiras una y otra vez. Prometen lo que no hicieron cuando fueron gobierno". En un hilo de tuits, Carignano precisó que entre 2016 y 2019 --durante la gestión de Cambiemos-- migraron 50 personas por día desde la Argentina, mientras que entre 2020 y 2021 fueron 18.

La directora de migraciones señaló que como no se declara los motivos al salir del país se tomó como criterio para realizar la comparación: la edad (entre 18 y 40 años) y un tiempo de regreso al país no menor de 12 meses.