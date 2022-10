Desde Santa Fe

Omar Perotti dijo ayer que su ministro Rubén Rimoldi informará hoy a la Cámara de Diputados sobre la ejecución presupuestaria en el Ministerio de Seguridad, pero no sólo en su gobierno -en 2020, 2021 y 2022-, sino también en el último turno del Frente Progresista entre 2015 y 2019, cuando la cartera estaba a cargo del jefe del bloque radical Maximiliano Pullaro. “Le vamos a dar toda la información, que no tengan dudas. No sólo de la ejecución presupuestaria nuestra, también la de años anteriores, para saber de qué habla cada uno y qué hizo cada uno cuando tuvo que actuar”, reveló. “Santa Fe está en emergencia en seguridad desde hace muchísimos años”, tras el paso de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz por la Casa Gris. “Hay que salir de la chicana barata”, propuso el gobernador en obvia referencia a la campaña de Pullaro. “La politiquería chiquita, la chicana microclimática, no tienen nada que ver con lo que vive la gente. Entonces, tengamos la sensibilidad de ponernos cerca en un momento difícil para todos los santafesinos y santafesinas”, reclamó.

Rimoldi será interpelado este mediodía en el recinto de la Cámara baja, en su segunda convocatoria a la Legislatura en dos semanas. Está citada también la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera Ana María Morel. Les pedirán explicaciones por la ejecución presupuestaria de los 3.000 millones de pesos asignados por la ley de emergencia en seguridad, entre otras cosas. El 5 de octubre, en su informe a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la ley, Rimoldi dijo que ya se había invertido el 97% de esos recursos, a pesar de que el bloque de Pullaro insistió que era sólo el 10%. “El monto de la inversión es el 97%”, ratificó. La semana pasada, el ministro de Gestión Pública Marcos Corach ratificó que era “el 98%”.

Después del informe de Rimoldi a la bicameral, operadores del arco opositor agitaron que el ministro había pedido la renuncia a Morel porque no asistió a la reunión. Eso no ocurrió. Entonces, como no hubo cambios, la Cámara –gobernada por socialistas y radicales- votó una resolución para interpelar hoy a Rimoldi y a Morel, en el recinto.

Corach explicó que el presupuesto anual del Ministerio de Seguridad se ejecutó en un 84%, el del Servicio Penitenciario en un 88% y el convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación –que transfirió a la provincia otros 3.000 millones- en un 100%. Y reveló que en 2022 la inversión en bienes de capital supera los 11.700 millones de pesos y ya ya se ejecutó en un 90%. “La inversión en 2022 triplica en términos constantes la de 2019" –cuando Pullaro era ministro-. Según la cuenta de inversión, en 2018 se ejecutó el 33% del presupuesto y en 2019 el 30%. “Hoy tenemos un presupuesto tres veces superior y ya está comprometido el 90%. Esa es la decisión política: invertir en tecnología y equipos”, le dijo a El Litoral.

Ayer, le preguntaron a Perotti por la amenaza opositora, que podría hacer caer la ley de emergencia en seguridad que se sancionó el 28 de diciembre de 2021 y vence el 31 de diciembre próximo, si Rimoldi no documenta la ejecución presupuestaria de los 3.000 millones de pesos. “Qué bueno sería que todos pongamos el esfuerzo en ayudar” ante la crisis de inseguridad. “Ya estuvimos durante mucho tiempo pidiendo una ley de emergencia (desde diciembre de 2019), que nos fue negada durante años (hasta diciembre de 2021)”.

“La provincia está en emergencia en seguridad desde hace muchísimos años. Santa Fe enfrenta un problema estructural. Hay que salir de la chicana barata”, propuso el mandatario. Apenas asumió, Perotti le pidió a la Legislatura que declare la emergencia en seguridad en la provincia. El Senado aprobó el proyecto el 27 de diciembre de 2019 –con recortes-, pero la Cámara de Diputados –que presidía Lifschitz- lo desechó “totalmente” y lo mandó al archivo por 30 votos del Frente Progresista y Juntos por el Cambio contra 11, con lo cual la ley no se pudo tratar durante un año y recién fue aprobada el 28 de diciembre de 2021.

Perotti dijo que Rimoldi entregará hoy en Diputados “toda la información” sobre la ejecución presupuestaria en el Ministerio de Seguridad, pero no sólo la de su gobierno, sino “también de los años anteriores”, en el último turno del Frente Progresista cuando Pullaro era ministro de la cartera. “Veamos todos los años, para saber de qué habla cada uno y qué hizo cada uno cuando tuvo que actuar”, explicó por Aire de Santa Fe. “La información siempre va a estar disponible. ¿Quién la va a negar?”, se preguntó.

“Sería bueno que en este asunto, alguien haga un mea culpa acerca de por qué nos dejaron tanto tiempo sin ley de emergencia” (entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021) y “pongan lo mejor de cada uno para ver cómo le damos una respuesta a la gente”.

“La politiquería chiquita, barata, la chicana microclimática, no tiene nada que ver con lo que vive la gente. Tengamos la sensibilidad de ponernos cerca en un momento difícil para todos los santafesinos y santafesinas”, concluyó el mandatario.