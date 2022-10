El Banco Central (BRCA) compró más de US$ 40 millones en lo que va de esta semana, luego de la implementación del nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que empezó a regir el lunes. El nuevo esquema tiene el objetivo de ordenar la disposición de dólares para la importación y evitar casos de sobrefacturación, uso abusivo de cautelares y otros mecanismos.



Este martes, el BCRA terminó su participación con compras en el mercado por US$ 21 millones, mientras que el lunes había sumado otros US$ 23 millones. De esta forma, el Central redujo su saldo vendedor en lo que va del mes a US$ 250 millones, después de haber hilvanado seis ruedas consecutivas de ventas por casi US$ 300 millones.

Entre las principales ventajas del nuevo sistema figuran la incorporación de la fecha de pago estimada en divisas, la verificación del cupo importador en tiempo real, un mayor control en la trazabilidad de toda la operación y la creación de una cuenta corriente única de comercio exterior.