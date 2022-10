Cines

1982 LA GESTA

Documental. Dir: Nicolás Canale.

Hoyts: Cas: 20.00 hs.

AMSTERDAM

Con Christian Bale y Margot Robbie. Dir: David O. Russell. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 14.00, 19.20 hs.

ARGENTINA 1985

Con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Dir: Santiago Mitre. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.50, 16.00, 17.40, 19.30, 20.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 hs.

BLACK ADAM

Acción. Con Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Viola Davis. Dir: Jaume Collet-Serra. SAM 13

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.40, 20.30 hs

Cinépolis: 4D Cas: *14.00, 16.45, 19.30. 4D Sub: 22.15. 2D Cas: *14.30, *15.00, *15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 21.45, 22.45, 23.10 (*solo sáb y dom). 2D Sub: 21.15

Hoyts: XD DBOX Cas: 12.30, 15.30, 21.30, *tras 00.10. XD DBOX Sub: 18.30. 2D DBOX Cas: 12.50, 15.50, 18.50, *tras 00.40. 2D DBOX Sub: 21.50. 2D Cas: 13.10, 13.30, 14.00, 16.10, 16.30, 17.00, 19.10, 19.30, 20.00, 22.50. 2D Sub: 22.30 (*solo sáb).

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 16.00, 17.00, 18.45, 19.40, 22.30. Sub: 17.30, 21.30 hs

Showcase: Cas: *12.45, *13.25, 14.05, 15.30, 16.10, 16.50, 18.15, 18.55, 19.35. 21.00, 21.40, 22.20 (*Solo sáb y dom) Sub: *13.05, 14.25, 15.50, 16.30, 17.10, 18.35, 19.15, 19.55, 21.20, 22.00, 22.40 (*Solo sáb y dom)

CASABLANCA (80º ANIVERSARIO)

Con Humphrey Bogart y Ingrid Bergman. Dir: Michael Curtiz. ATP.

Cinépolis: Cas: Lun, a las 18.15 hs

CRÓNICAS DE UN AFFAIR

Romance. Con Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne. Dir: Emmanuel Mouret. SAM 13

Cines del Centro: Sub 17.50

DC LIGA DE SUPERMASCOTAS

Animación. Dir: Jared Stern. ATP.

Cinépolis: Cas: *14.10, 16.30, 18.45 hs. (*solo sáb y dom)

Hoyts: Cas: 12.20, 14.50, 17.15 hs.

Showcase: Cas: 12.35*, 15.00, 17.25 hs. (*Solo sáb y dom)

EL HOMBRE INVISIBLE

Thriller. Dir: Leigh Whannell. SAM 16

Cine Lumière: Hoy, a las 20 hs

EL PERRO SAMURAI

Animación. Dir: Mark Koetsier, Rob Minkoff y Chris Bailey. ATP.

Showcase: Cas: *12.15, 14.40 hs. (*solo sáb y dom)

EL FOTÓGRAFO DE MINAMATA

Drama. Con Jhonny Depp, Hiroyuki Sanada, Jun Kunimura. Dir. Andrew Levitas. SAM 13

Cines del Centro: Sub. 15.10, 20.20

Nuevo Monumental: Sub: 20.00 hs (excepto sáb)

Showcase: Sub. 14.10, 19.30

EL SUPLENTE

Drama. Con Juan Minujín y Bárbara Lennie. Dir. Diego Lerman. SAM 13

Cinépolis: Cas: 18.00, 20.30

Hoyts: Cas: 19.20, 22.00, tras sáb 00.50

Showcase: Cas: 14.45, 19.25, 21.55

ENNIO, EL MAESTRO

Documental. Dir: Giuseppe Tornatore.

Cine El Cairo. Hoy y mañana, a las 18 hs. Dom, a las 22.30

ESCALERA AL INFIERNO

Con Elisha Cuthbert y Eoin Macken. Dir: Brendan Muldowney. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 12.40, 15.00 hs

HALLOWEEN: LA NOCHE FINAL

Con Jamie Lee Curtis y Andi Matichak. Dir: David Gordon Green. SAM 16 años.

Cinépolis: 2D Cas: 20.00, 22.45 hs.

Hoyts: 2D Cas: 19.40, 22.20, tras sáb 01.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 21.45 hs.

Showcase: Cas: 15.10, 17.35, 20.05 hs. Sub: 22.35 hs.

LA HUÉRFANA: EL ORIGEN

Con Isabelle Fuhrman y Julia Stiles. Dir: William Brent Bell. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 17.30, 22.10; tras sáb, a las 00.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.20 hs.

Showcase: Cas: 15.20, 17.40, 20.00, 22.15 hs

LAS ANGUSTIAS DEL DR. MEL BROOKS

Con Mel Brooks y Madeline Kahn. Dir. Mel Brooks

Cine El Cairo. Hoy, a las 22.40 hs

NO TE PREOCUPES CARIÑO

Con Florence Pugh y Harry Styles. Dir: Olivia Wilde. SAM 16 años.

Showcase: Sub: 16.45, 22.05 hs.

PASAJE AL PARAÍSO

Con Julia Roberts y George Clooney. Dir: Ol Parker. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 16.55, 22.10 hs.

PERROS DEL VIENTO

Drama. Con Luis Machín y Gilda Scharpetta. DIR. Hugo Grosso. SAM 13 años

Cine El Cairo: Hoy, 20.40 hs. Mañana, a las 22.40. Dom, a las 20.30 hs

PRINCESA POR ACCIDENTE

Animación. Dir: Thomas Bezucha. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00 hs.

SONRÍE

Con Sosie Bacon y Kyle Gallner. Dir: Parker Finn. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: *14.30, 17.00, 19.30, 22.30 hs. (*solo sáb y dom)

Hoyts: 2D Cas: 13.10, 16.00, 18.40, 21.20, 22.40; tras sáb, a las 00.20 hs

Showcase: Cas: 14.00, 16.35, 19.10, 21.50 hs. Sub: 17.05, 19.45, 22.30 hs.

TADEO EL EXPLORADOR 3: LA LEYENDA DE LA MOMIA

Animación. Dir: Enrique Gato. ATP.

Cinépolis: Cas: *15.00 hs. (*solo sáb y dom)

Hoyts: Cas: 13.00, 15.10, 17.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.20, 17.30, 19.30 hs

Showcase: Cas: 12.10*, 14.20, 17.25 (*Solo sáb y dom)

UN CRIMEN ARGENTINO

Con Nicolás Francella y Darío Grandinetti. Dir: Lucas Combina. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 19.50, 22.25 hs.

VISTA POR ÚLTIMA VEZ

Con Gerard Butler y Jaimie Alexander. Dir: Brian Goodman. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 17.30 hs. (*Lun, a las 16 hs)

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Chano. El ex líder de Tan Biónica adelanta los temas de su nuevo trabajo discográfico. Sáb 29, a las 21 hs.

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 748.

Paris Jazz Club. La banda creada y dirigida por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca presenta Jazz Cartoons. Mañana, a las 21 hs.

Mario Pereyra. El exponente de la cumbia santafesina hará un repaso de los temas más importantes de su carrera. Hoy, a las 21.30 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Beatles a la carta. Armá tu propio menú de canciones de The Beatles. Dom, 20.30 hs

Dulcito e´coco. Versiones de musiquita seleccionada. Mar, a las 20.30

Ale Leiva. El músico rosarino presenta canciones de su disco Mares Calmos. Mié, 20.30

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Ezequiel El Brujo. El cantante presenta Fiesta Embrujada. Sáb 29, a las 21.30 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Dipi Carabajal, Huahui Basualdo y Ricki Mansilla. Noche a puro folklore. Hoy, a las 21 hs.

Edelvais. Banda de rock cuyo estilo va desde el hard rock al grunge. Mañana, a las 21 hs.

Madera Cantora. Quinteto femenino de música de raíz folklórica. Dom, a las 20.30 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Julián Venegas y José Santucho. Presentan “Ambulantes”, Un repertorio de canciones creado y dedicado a lxs trabajadorxs callejerxs. Vie de oct, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Pedro Aznar. El ex Serú Girán presenta su nuevo disco Flor y Raíz y grandes éxitos. Hoy, a las 21 hs.

The Beats. Nuevo show de la banda homenaje a The Beatles en la ciudad. Mañana, a las 21 hs.

HIPÓDROMO DE ROSARIO

Dante Alighieri 2485.

Festival Bandera 2022. Con Babasónicos como cabeza de cartel, serán 30 bandas y artistas distribuidos en tres escenarios. Mañana, a las 14.30 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985.

Juana Molina. La artista se presenta con un renovado show, acompañada por Diego López de Arcaute en batería y percusión. Sáb 29, a las 21 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Luciano Pereyra. El cantante presenta nuevo álbum y nuevo show con su Tour "De hoy en adelante". Vie 28 y sáb 29, a las 20.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Martín Reinoso y el Witral + Cumbia Chévere. Mié 26, a las 21 hs.

Octeto rosarino. La banda local presenta "Transversal", su primer álbum. Jue 27, a las 21 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Coti. El artista estará acompañado de su banda “Los Brillantes”. Sáb 29, a las 20 hs.

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

El Divorcio. Obra de Nelson Valente con Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte. Hoy, a las 21.30 hs. Mañana, a las 22 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

La razón blindada. Obra de Arístides Vargas con actuación de Daniel López y Nicolás Terzaghi y dirección y puesta en escena de Héctor Ansaldi. Hoy, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Barriguitas 2. Un musical lleno de magia, sueños y color. Domingo, a las 16 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Maricón. Obra de León Ruiz que es un híbrido entre la danza, el teatro y la performance. Hoy y mañana, a las 20.30 hs.

Todavía no, lo importante de acordarse. Obra de Laura Copello y Felipe Haidar. Vie 28 y sáb 29, a las 20.30 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Concéntricos. Obra teatral musical de Soledad Otero y Diego García Soler. Dom de oct, a las 20 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Danza en Pie: De Agua y Viento. Grupo: Compañía de Danza Arbol Azul. Dramaturgia y dir: Diego García y María Inés Vitanzi. Sáb 22 y sáb 29, 21 hs.

Trastorno. Versión libre sobre la obra "El pasado" de Florencio Sánchez. Dir: Hugo Cardozo. Jue de oct, a las 20.30 hs.

El fabuloso mundo de la Tía Betty. Obra dirigida por Aldo El-Jatib con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Vie de oct, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Salustiano. La drag queen presenta un espectáculo de música, humor corrosivo, poesía y transformismo para reír y llorar. Mié 28, a las 21 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Hamlet. Una versión escrita y dirigida por Ricardo Arias, sobre la tragedia de William Shakespeare. Dom de oct, a las 19 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Ansaldi vs. Gioia. Comedia basada en la amistad de dos seres con notorias diferencias. Con Liliana Gioia y Héctor Ansaldi. Hoy, a las 18 y 21 hs.

Cabaretango. Ciclo Teatro Vermú. Vie 28 de oct, a las 18 hs

LA ESCALERA

9 de julio 324.

Sala Desespera. La sala de espera de un instituto médico será escenario de los más disparatados encuentros entre personajes. Dir: Germán Mazzetti. Vie de oct, a las 21.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Favio Posca. Luego del sold out del estreno, el actor regresa con "Bullshit", su exitoso unipersonal. Hoy, a las 21 hs.

2 son multitud. Show de humor con Pato Muzzio y Pato Benegas, bajo la dirección de Daniel Dátola. Mañana, a las 21 hs.