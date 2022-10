#MeGustaElArte El Encuentro Provincial de Cultura, Arte y Tecnologías que organiza la provincia de Buenos Aires incluirá experiencias inmersivas, videojuegos, realidad virtual, robótica, jams visuales interactivas y presentaciones, el sábado 22/10 de 10 a 16 en el Planetario de la Universidad de La Plata. Por otro lado, la charla ecopoética "La naturaleza es una hechicera", la instalación textil Joyas del Delta y la muestra visual Real Fake se suman desde los pasillos del Cultural San Martín a la Noche de los Museos, con visita gratuita el sábado 22/10 desde las 19.

#VideosConCrema Usted Señalemelo rubrica su regreso con el tema Nuevo comienzo, con clip montado a partir de filmaciones que hicieron sus integrantes en los últimos años con sus teléfonos. Además hay videos online de los cordobeses Rayos Láser (Problemas, comedia callejera con guiños al cine de intriga), de 1915 (La música que está por nacer, performance oscura, paródica, pochoclera), de Dante Spinetta (El lado oscuro del corazón, inquietante y seductora fábula vintage que honra el glamour del funk), de la cordobesa La Valenti (Medusa, con claroscuros poderosos y performance colectiva) y de los platenses Laika Perra Rusa (Bum, con parodia mediática, coqueteo gore y coreo kitsch como gran final).

#HayTablas Añadir textiles a la piel, apretar y anudar es el dogma de Materia viva, dirigida por Cecilia Cisi e interpretada por la compañía GEAM, que tendrá funciones hasta el domingo 23/10, gratis en el Cultural San Martín. Mientras que sonido 6.1, instrumentación tocada en vivo y una voz guía dan pulso a Cuerpo adentro, la nueva propuesta inmersiva de El Sueño de los Elefantes (domingo 23/10, CC Konex); y un columpio se mueve solo en la juguetería de Como un acuario, de Alejandra Delia (viernes a las 22.30, Espacio Aguirre).

#Pantallazos Asterisco, el ciclo internacional de cine LGBTIQ+, sigue hasta el domingo 30/10 en el CCK, y tiene en competencia cortos argentinos (como El muro de las constelaciones, de Olivia Nuss; o Criatura, de María Silvia Esteve) y latinoamericanos, además de un conversatorio sobre disidencias y un segmento de películas canadienses. Por otra parte, el espíritu de Halloween sigue llenando grillas con doble función de pelis de terror cada noche desde las 22, entre el lunes 24 y viernes 28/10, por Star Channel; mientras que Space sigue hasta fin de mes con su ciclo Horrorama, en continuado con sagas como Sé lo que hicieron el verano pasado, It o Destino final; y encima también habrá habrá maratones de las franquicias Alien (31/10, Cinecanal), Scary Movie (31/10, FX) y Los Simpson, con sus episodios halloweeneros (31/10, Star Channel).



#HacelaSimple Salieron tracks de Lujo Asiático (7.5), de Dum Chica (Terremoto), de Benito Cerati (Buenos días amor), de Santi Celli (Ya ni mis amigos me contestan), de Lola Cobach feat Ainda (El rayo), de Mango Para Armar (Parte de enemigo), de Anomia (Kiev) y de Juampi Mandelman (En algún lugar).

#CualquieraPuedeGooglear Clic en curso: El Rojas anunció nuevos cursos presenciales o a distancia con certificado UBA, sobre ciencias y cultura sostenible, cine y video, educación y comunidad, y hasta una masterclass sobre el uso artístico de la voz. Clic en un cumple: 5ta del Lobo celebra sus primeros 10 años con toque en El Marquee, este domingo 23/10. Clic for export: Los Besos salen de gira española con fechas en Barcelona, Bilbao y Madrid entre el sábado 22/10 y el martes 1/11. Clic en pantalla: y habrá cuatro proyecciones el sábado 22/10 en el ciclo de cortos animados de directoras húngaras de la Casa Nacional del Bicentenario.

#DeCatálogo ¿Solistas post banda? Después de Nunca fui a un parque de diversiones, Manque La Banca liberó el EP experimental Una parte de infinito, con electrónica instrumental a sola firma y culto a la psicodelia; mientras que Mogue, ex Julio y Agosto, sacó Parcialmente nublado, su debut solo; y entre medio del parate de Perras on the Beach y el regreso de Usted Señalemelo, Cocó aprovechó y metió su primer disco en solitario, :), un viaje burbujeante, rítmico e hiper texturado. Además, el productor nómade Francistyle encaró Más que un viaje, su primer disco, una road movie electrónica, indie y urbana. The Puñeters alimentó su leyenda skater con Guaterlú, rico en guitarras garageras y melodías que irradian melancolía. Y el performer y artista plástico Christ0 mete alto viaje con Objeto, su primer disco, con ocho tracks de pop oscuro, eléctrico, áspero y de regusto indie.





