Con reuniones de urgencia durante el fin de semana y comunicados denunciando “ataques” al sistema judicial, jueces y fiscales salieron a cruzar al Frente de Todos en rechazo al pago del impuesto a las Ganancias, que incorporó el oficialismo al debate por el Presupuesto 2023. Entre ellos, los cuatro integrantes de la Corte Suprema, que tuvieron una atípica reunión en el cuarto piso del Palacio de Justicia el viernes por la tarde.



Pero la posición que marcan ahora en un amplio tono alarmista no fue la de siempre. Al contrario de lo marcan ahora, los supremos Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda en el pasado se manifestaron a favor de que los jueces y fiscales sean alcanzados por este tributo.

Algo es claro: la decisión del Frente de Todos de incorporar al Presupuesto 2023 un artículo que deja sin efecto la exención del pago de Ganancias encendió las alarmas en la Justicia. “No descartamos ninguna acción inmediata en resguardo y recomposición de nuestros salarios”, advirtieron desde la Asociación de Magistrados.

Ganancias: ¿a favor o en contra?

Pero, entonces, ¿los jueces de la Corte Suprema están a favor o en contra de que éste poder del Estado sea alcanzado por el impuesto a las Ganancias?

Lejos de denunciar un ataque al Poder Judicial, el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, aseguró en junio de 2016, durante su acto de asunción al cuerpo: “Los jueces deben pagar el Impuesto a las Ganancias, pero no hay que afectar la retribución actual. Quizás haya que hacerlo gradualmente, pero el objetivo hay que concretarlo”.

Por su lado, el extitular de la CSJN, Carlos Rosenkrantz, dijo durante una audiencia en el Senado previa a su asunción - en 2016 - que los jueces deberían pagar el impuesto a las Ganancias como el resto de los trabajadores: “No hay razón para que los jueces se exceptúen de lo necesario para que el Estado pueda funcionar. Yo me comprometo para solucionar este problema”.

Más tarde, sobre el debate de un proyecto de ley en esta dirección, añadió: “Lo que trabó el tema fue su complejidad, no la voluntad política de la institución. Y esa complejidad está dada por una cantidad de vínculos y adherencias que engloban a todo el país”.

Tampoco se queda atrás Ricardo Lorenzetti, que apuntó en 2013: “Si hay cambios concretos que beneficien a la gente hay que apoyarlos y me parece muy bien. Yo me he manifestado a favor de que todos paguemos el impuesto a las Ganancias. Dentro del Poder Judicial hay diferentes visiones. Es un tema que hay que cambiarlo y nos parece bien”.

Además, en 2016 Lorenzetti aseguró que todos los integrantes del máximo tribunal estaban a favor de que los integrantes del Poder Judicial empiecen a tributar el Impuesto a las Ganancias, esto incluía, además de a los magistrados ya mencionados, a Juan Carlos Maqueda y a la exsuprema Elena Highton de Nolasco.