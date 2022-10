“La fiscalía no contestó nada. No supo cómo responder a las explicaciones que dieron las defensas a lo largo de tres años. Y entonces recurrió a supuestas pruebas de otros expedientes, como el de los cuadernos. Y miren lo que pasó este fin de semana: un peritaje oficial demostró que esos cuadernos estaban llenos de irregularidades, tachados, escritos con cuatro letras distintas. Por lo tanto, ustedes señores jueces tienen que absolver a los acusados, porque si tenemos que apelar, los magistrados de la Casación y después los de la Corte, puestos a dedo, están ahí para condenar”. El durísimo alegato de la defensa de Nelson Periotti, extitular de Vialidad Nacional en la totalidad de los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, concluyó de esa manera atronadora. A lo largo de casi cuatro horas, los abogados Federico Paruolo y Matías Galván tomaron la acusación de los fiscales y fueron respondiendo, nuevamente, punto por punto.

Hacia el final

Este martes comienza el último de los alegatos, a cargo de Miguel Angel Arce Aggeo en representación de dos extitulares de Vialidad de Santa Cruz, Raúl Santibañez y Juan Carlos Villafañe, este último también exintendente de Río Gallegos. Arce Aggeo estará en Comodoro Py de forma presencial, frente a los jueces, y utilizará dos jornadas, la del martes y la del lunes próximo.

Terminados los alegatos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tendrán que responder a los pedidos de nulidades, por ejemplo, a la forma en la que cambiaron la acusación, el ingreso de elementos de otras causas y otros reclamos de las defensas. Pero, lo más importante es que dirán si quieren formular "réplicas", que desde el punto de vista del Código Procesal tiene una limitante: se puede replicar siempre que las defensas hayan introducido elementos nuevos. La realidad es que fueron Luciani y Mola quienes terminaron arrasados en el juicio y por lo tanto introdujeron elementos nuevos, de otros expedientes -los mensajes de José López, declaración de arrepentidos de la causa Cuadernos- sin que hayan hecho siquiera una pregunta sobre esos elementos en los 39 meses del juicio. Aun así, no se puede descartar que utilicen la réplica por dos motivos:

* Todo lo que dijeron Luciani y Mola fue demolido por las defensas.

* Saben que tienen cobertura mediática garantizada, mientras que las defensas fueron ignoradas por los medios alineados con la oposición.

En caso de que los fiscales repliquen -es muy probable que la decisión de Luciani y Mola se conozca este martes-, las defensas tendrán derecho a una nueva ronda de "dúplicas". Luego vendrán las últimas palabras de los imputados, y será hora del veredicto. Dependiendo de la marcha del proceso, puede haber definición en noviembre o diciembre.

Punto por punto

La defensa de Periotti utilizó su última jornada para volver a remarcar, tema por tema, la respuesta a las acusaciones. Nuevamente utilizaron videos de la declaración del propio Periotti, al principio del juicio, ya que el ingeniero tiene una larguísima experiencia de 40 años como funcionario en la construcción de rutas.

* En la imagen se vio a Periotti exhibiendo un expediente de certificación de los trabajos en una obra. Demostró que para que el Estado pague lo realizado se necesitan decenas de firmas en certificaciones y que un expediente de esa naturaleza ocupa muchísimas páginas. “En nuestra gestión -dijo Periotti-, pasaban por cada uno de los organismos, unos mil expedientes de certificación por mes. Y Vialidad no paga. Paga el Ministerio de Economía. Eso explica lo que ya se probó en este juicio: no se pagó nada que no fuera construido”.

* “Los fiscales sostuvieron que se hicieron convenios sólo con la provincia de Santa Cruz. Aquí están las pruebas que se hicieron 500 obras en todo el país por convenio, incluso con municipios”, explicó Periotti.

* ”Se hizo un convenio tipo, utilizado a nivel nacional. Siempre el mismo. En esos convenios ya figuraba la posibilidad de darle un pago anticipado a la constructora que ganara cada licitación. Por supuesto cobrándole el interés correspondiente a la tasa del Banco Nación”.

* Uno de los defensores de Periotti, Paruolo, recordó: “Los fiscales dijeron que Lázaro Báez era un privilegiado, al que no se le debía dinero. En este juicio ya se demostró que a Austral se le debían 276 millones de pesos. O sea, lo que ocurría con todas las constructoras”.

* ”Nuestro defendido -continuó Paruolo- aumentó los controles. Antes eran muy pocos, propios de Vialidad. Periotti unificó los controles con los de Economía y puso en marcha el Sistema Integrado de Gerenciamiento de Obras (SIGO) que utilizó el macrismo y se sigue usando hasta hoy. Permite saber todo sobre una obra, la licitación, los pagos, los avances, las contratistas.

* ”Los fiscales mintieron -sumó el letrado-. Dijeron que en Santa Cruz se hicieron más obras que en la Provincia de Buenos Aires. Ahí está el SIGO: 485 obras en Buenos Aires, 83 en Santa Cruz”.

* ”La acusación no pudo explicar por qué no hubo objeción en las licitaciones, en las que participaron muchas otras empresas. Además, dos auditorías encargadas por el macrismo concluyeron que las obras se hicieron y de buena calidad”, redondearon los defensores Paruolo y Galván.

Tal vez lo más impactante tuvo que ver con el perjuicio para el Estado. “El verdadero daño lo produjo el macrismo en la gestión de Javier Iguacel -afirmó Paruolo-. Abandonó las obras y esto se refleja en el SIGO: el macrismo rescindió y abandonó obras por 5.428.510.815 pesos. Ese es el perjuicio. Abandonó las obras porque el único objetivo que tenían era denunciar y condenar a opositores”.