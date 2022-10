El senador nacional Marcelo Lewandowski participó de una nueva "Jornada de Capacitación en Psicología y Preparación Física Infanto - Juvenil" para profesores de instituciones deportivas, que se desarrolló en el microcine y sala de conferencias del Teatro Marconi de la ciudad de Gálvez. A diferencia de otras instancias participó el exarquero de Rosario Central, Boca y la Selección Nacional, Roberto Abbondanzieri, quien en diálogo con Lewandowski transmitió sus experiencias como juvenil, integrante de planteles de primer nivel, y formando parte de cuerpos técnicos.



Al igual que en anteriores casos expusieron el psicólogo deportivo Marcelo Márquez y el profesor Rubén Olivera, ambos de reconocida trayectoria nacional e internacional, quienes desarrollaron conceptos sobre la psicología aplicada al deporte y la preparación física de los niños y niñas. Además el legislador nacional estuvo acompañado del ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Danilo Capitani; y del intendente de Gálvez, Mario Fissore.

En ese marco Lewandowski dijo: “Esperamos que las herramientas sacadas de aquí sirvan para el trabajo diario. Los profes vienen a las ciudades, ya lo hemos hecho en varias, y hoy tenemos el agregado de que el ‘Pato’ nos acompañe a contar las vivencias de alguien que salió de un pueblo, que la remó desde muy joven para llegar, alejado de su familia. Esas son experiencias y vivencias que enriquecen mucho". "Lo hemos hecho en distintas localidades y es importante porque todos debemos darnos cuenta de lo que significa la presencia de un niño o niña en un club. Complementado con el colegio puede darle una cabeza y un cuerpo sano. Si bien hoy hay medios electrónicos para realizar este tipo de charlas de forma presencial los profesores se tienen que trasladar 200 o 300 km a una ciudad capital. Y hoy tenemos el aditamento especial porque nos está acompañando un grande como es el ‘Pato’ Abbondanzieri para volcar su experiencia”, afirmó.

Por su parte, el exarquero resaltó: “A lo largo de mi carrera y especialmente en mis primeros años de formación en el deporte los profesores no solo me enseñaron fútbol, sino también qué camino debo tomar”. Además resaltó: “Es un honor para mí ayudar y compartir mis pensamientos sobre el deporte y la educación deportiva. Me gusta este tipo de eventos y estoy aquí para contribuir. Tengo infinidad de gente que me ayudó y soy un agradecido con lo que me pasó a lo largo de mi vida. Por eso quiero devolverlo a la sociedad”.

En tanto el titular de la cartera social, Danilo Capitani, afirmó que estas capacitaciones "son fundamentales para las personas en contacto con niños y jóvenes porque son efectivamente los formadores de títulos en la destreza del deporte”. “Es importante que estén capacitados, así que por eso agradecemos a Marcelo y al ‘Pato’, que nos acompañan y hacen posible traer a estos especialistas”. Por último Fissore dio la bienvenida a los presentes y destacó: “Estos cursos de formación de técnicos y docentes de Gálvez y la región son de trascendencia y estamos agradecidos de tenerlos con nosotros para disfrutar este momento"

Participaron en esta nueva jornada de capacitación en Psicología Deportiva y Preparación Física Infanto - Juvenil profesores del Club Deportivo "Jorge Newbery", C.E.C.I. Basketball Club, Club Atlético Barrio Oeste, Centenario Basketball Club, Club Atlético Santa Paula -de la ciudad de Gálvez-; Club Argentino -de López-; Club Deportivo Gessler -de Gessler-; el Club Atlético 9 de Julio -de Arocena- y los clubes Irigoyense y Club Unión Deportiva y Cultural -de Bernardo de Irigoyen-.