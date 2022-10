Elon Musk notificó a los inversores que se comprometieron a financiar la compra de Twitter Inc. por 44 mil millones de dólares que su plan es cerrar la operación este viernes, cuando vence el plazo impuesto por la corte de Delaware, Estados Unidos.

Los inversores de capital, incluidos Sequoia Capital, Binance, Qatar Investment Authority y otros, recibieron la documentación necesaria para el compromiso de financiación por parte los abogados de Musk, una medida que fue tomada como una clara señal de que el multimillonario tiene la intención de cumplir con la fecha límite impuesta por la jueza del Tribunal de Equidad de Delaware, Kathaleen McCormick.

De hecho, el CEO de Tesla tiene tiempo hasta las 5 p.m. (hora de local) de este viernes para cerrar el trato, de lo contrario, se enfrentará a la demanda judicial realizada por Twitter, y que la jueza McCormick retrasó para permitir a ambas partes cerrar el acuerdo.

Musk se comprometió a cerrar el trato en una videoconferencia realizada este lunes con los banqueros que van a financiar la compra, según dio a conocer Bloomberg News. Estos bancos que se comprometieron a financiar la compra de Twitter armaron el acuerdo final de financiamiento de deuda y están en proceso de firmar los documentos necesarios.

Las acciones de Twitter, en alza

Con la noticia de que Musk finalmente cerraría el trato, las acciones de Twitter se dispararon. Este martes cotizaban a 52,95 dólares, más cerca del precio de oferta del magnate de 54,20 dólares.

El multimillonario se comprometió a proporcionar U$S 46.500 millones en capital y financiamiento de deuda para la adquisición, que cubre el precio de U$S 44,000 millones y los costos de cierre.

Los bancos -Morgan Stanley y Bank of America Corp, entre otros- se comprometieron a proporcionar U$S 13.000 millones de financiamiento de deuda para respaldar la compra. En tanto, los inversores de capital, incluido el cofundador de Oracle Corp, Larry Ellison, y el príncipe saudí, Alwaleed bin Talal, contribuirán con U$S 7.100 millones.

Musk planea reducir el 75% de los empleados de Twitter

Por otro lado, Twitter se vio obligada a responder a las preocupaciones de sus empleados sobre el informe de The Washington Post acerca de que Musk planeaba deshacerse de casi el 75% de la plantilla de la compañía.

El consejero general de Twitter, Sean Edgett, envió un memorando al personal afirmando que la compañía "no tiene ninguna confirmación de los planes del comprador tras el cierre y recomienda no seguir los rumores o los documentos filtrados, sino esperar los hechos de nosotros y del comprador directamente", según la confirmación de la empresa a Bloomberg.

El magnate se promocionó a sí mismo como un defensor de la libertad de expresión y criticó el enfoque de Twitter para monitorear contenido violento o de odio, lo que ha llevado a la prohibición de muchas voces conservadoras prominentes. Entre ellas, la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.



