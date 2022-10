Flickr MICA.



Este jueves y este viernes, en el Centro Provincial de las Artes del Teatro Argentino de La Plata, se instala uno de los nodos del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, el MICA. Es una etapa más de un proyecto particularmente complejo que busca lograr algo que, para tantos, es imposible: que los artistas, los que crean cultura, puedan vivir de lo suyo. Que nuestra cultura sea una industria, que exporte, que tenga una plataforma y que ponga soñar a tantos jóvenes con que pueden dedicarse a las cosas que les quitan el sueño.

Son once años de una política de estado que ya tuvo resultados sorprendentes en un sector mañero de ser industrializado. Que hizo empresas de jugar videogames. Que transformó a un luthier en medio del campo en exportador de instrumentos para el Carnaval carioca. Que dió know how y ayudas concretas para crear cooperativas como La Renga y Non Palidece, entre otras muchas. Que le arrimó contadores, ayuda legal, contactos a tantos que sabían qué producir pero no cómo organizarlo.

Lucrecia Cardoso, secretaria de Desarrollo Cultural en el ministerio de Cultura nacional es capaz de hipnotizarte hablando del tema, explicando éxitos como que los diseñadores de games no se vayan del país a ganar en dólares, sino que se queden en el país ganando en dólares. Es un mercado, ahora empresario, de ochenta millones de dólares que es apenas un comienzo. Cardoso habla de capilaridad cuando se le pregunta sobre cómo le llegan a los productores más jóvenes, de cómo les llegan por decenas de eventos y socios en la patriada. De cómo hay una plataforma digital de productos, creada por Arsat, donde ya hay 1500 productos, servicios y propuestas listos para exportar.

"Exportar cultura es exportar trabajo y valor", resume Cardoso, que empieza a tirar números: la cultura sostiene más de 300.000 puestos de trabajo, el 1,5 de todo el empleo en el país, pero responsable del 2,6 de todo el valor agregado de nuestra economía. Es que exportar pescado agrega un 0,4 por ciento de valor al producto, exportar energía un 2,25. Casi un tercio de esta movida, en empleo y en valor agregado, es la industria audiovisual, compuesto en un 85 por ciento de micro y pequeñas empresas. El teatro emplea a 40.000 actores y doscientos productores, lo que resulta en quince mil funciones por año.

Y ya hay cien empresas dedicadas a crear videojuegos, con cuatro mil trabajadores.

Los sectores

Los MICA se concentran en quince disciplinas o sectores que barren buena parte de nuestra cultura: Visuales, en el más amplio sentido posible, audiovisual, danza, circo, infancias, diseño, músic académica, folklore, hip hop, tango, música académica, otros tipos de música, editorial, gastronomía, teatro y videojuegos.

Para Florencia Saintout, presidente del Instituto de Cultura bonaerense y socia de primera en este nodo, "el lanzamiento es un paso más en el fortalecimiento de las industrias creativas bonaerenses, que busca seguir mejorando las condiciones para fortalecer los proyectos culturales y generar más empleo y producción." Lo de seguir va a que la Provincia tiene su sistema compatible de sostén de las industrias creativas, el FIINDE, con un circuito de ferias en los municipios.

"Bajo el paraguas de MICA y la fuerza del Ministerio de Cultura nacional, se amplían las posibilidades de alcanzar nuevos mercados nacionales e internacionales, lo cual es esencial para sectores estratégicos como los videojuegos, el diseño y las editoriales independientes" explica Saintout.

Flickr MICA.





El programa

El MICA se despliega en dos días de charlas, talleres, encuentros de sectores, debates, un taller sobre profesionalización, que en este caso se concentra en cómo crear un buen portfolio para subir a la plataforma MICA. Y habrá shows de Peteco Carabajal junto a su grupo Riendas Libres, La Mancha de Rolando y Luciana Jury.

El programa completo:

Jueves 27 de octubre

15 h: Apertura Institucional

Panel de apertura a cargo de autoridades ministeriales y locales.

Estarán presentes: Lucrecia Cardoso, secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación; Ariela Peretti, directora de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación; Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y Cristian Scarpetta, subsecretario de Industrias Creativas e Innovación Cultural, Instituto Cultural de PBA

16 h: Plataforma MICA

Balance MICA: Charla a cargo de Ariela Peretti y Bárbara Maier.

Taller de profesionalización de portfolios: Charla a cargo de Viviana Luna y Marcos Ribas.

18 h: Diseño

Cultura regenerativa: sustentabilidad y diseño: Charla a cargo de Romina Palma.

19:30 h: Hip Hop

Representar: el Hip Hop como filosofía de vida: Charla a cargo de Ale Pluz aka Pluzito.

20:30 h: Cierre musical. Espectáculo musical en vivo Jueves Vivo, con Riendas Libres: Ricky - Homero - Peteco - Martina y Luciana Jury.

Día 2 | Viernes 28 de octubre

17 h: Artes escénicas

La producción teatral actual: Charla a cargo de Guillermo Cacace.

18 h: Videojuegos

Portales del desarrollo de videojuegos: Charla a cargo de Alejandro Iparraguirre.

19:30 h: Música

Autogestión y formalidad ¿Caminos separados?

Charla a cargo de Alexis Turnes Amadeo.

21 h: Espectáculo musical en vivo de La Mancha de Rolando. Teatro Argentino de La Plata - Escenario al Aire Libre.