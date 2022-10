Tras el rechazo a la oferta salarial del Ministerio de Salud porteño, a la que calificaron de "miserable", la Asamblea de Residentes y Concurrentes (ARyC) de la Ciudad de Buenos Aires comenzó este miércoles un paro por tiempo indeterminado en un conflicto que ya lleva un mes y medio y continúa creciendo. La Asamblea marchó a la Jefatura de Gobierno para buscar una reunión con Horacio Rodríguez Larreta, que respondió rodeando el edificio con un cordón policial bajo amenaza de detener a delegados y delegadas de los y las trabajadoras. "Hace dos meses nos decían que éramos esenciales y hoy nos mandan a la Policía", advirtieron a Página/12 representantes de la Asamblea, que el viernes volverá a reunirse con el ministro Fernán Quirós.

Por la noche del martes, luego de la larga reunión que mantuvieron con Quirós, los y las residentes y concurrentes decidieron en una masiva asamblea profundizar el plan de lucha que ya lleva seis semanas. En primer lugar votaron rechazar la oferta salarial del ministro. "Queremos un salario acorde a la canasta básica familiar, y a pesar de habernos dicho que éramos esenciales, nos hicieron una oferta miserable. Nos ofrecen un aumento de menos de 10 mil pesos. Es decir, continuamos por debajo de la canasta básica", advirtieron sobre la oferta, que tampoco incluyó ofrecimientos para los y las concurrentes, que no perciben salario por su trabajo ni cuentan con ART.

En la misma asamblea, los y las trabajadoras votaron comenzar un paro por tiempo indeterminado y realizar una nueva movilización, esta vez a la Jefatura de Gobierno. Con la consigna "Larreta debe hacerse cargo", la columna de la Asamblea llegó a Uspallata al 3100 en horas del mediodía del miércoles y se encontró con un escenario militarizado: más de 200 policías porteños, especialmente de la guardia de infantería, rodeaban el edificio de Gobierno de Parque Patricios.

"Presentamos una nota pidiendo que nos reciba Larreta y nos atendió una señora que no era funcionaria y no tenía nada que ver", contó a Página/12 Carina Goya, una de las delegadas de la Asamblea. "No nos ofrecieron nada y nos amenazaron con reprimir. Nos empezaron a decir que si en cinco minutos no nos íbamos nos iban a detener. Hace dos meses nos decían que eramos esenciales y ahora nos mandan a la Policía, es indignante", agregó Goya.

Por la tarde, la ARyC emitió un comunicado en el que advirtió que "Larreta amenaza con detener delegados de la asamblea y reprimir con infantería contra residentes y concurrentes que reclamamos por nuestro salario". "Tras seis semanas de lucha continuamos sin respuesta satisfactoria a nuestro reclamo", agregaron los y las residentes y concurrentes, que permanecieron en el lugar hasta pasadas las 17 horas, sin conseguir la reunión con el jefe de Gobierno.

Allí realizaron una nueva asamblea en la que decidieron continuar con el paro por tiempo indeterminado. "Queremos transmitir la tranquilidad de que las urgencias se atienden igual, ninguna vida va a correr riesgo", aclaró Goya sobre la modalidad del paro. Este jueves, los y las trabajadoras realizarán una asamblea a las puertas de la sede del Ministerio, en Bolívar 1, mientras que el viernes marcharán al mismo lugar ante la nueva reunión convocada por Quirós.

El sector viene reclamando un aumento del ciento por ciento en los salarios de los y las residentes, que sostienen buena parte del sistema de salud porteño. "Hoy estamos cobrando por debajo de la canasta básica familiar", aseguran y precisan que sus salarios vienen perdiendo continuamente con la inflación y hoy en día se encuentran en alrededor de 116 mil pesos. En promedio, un residente cobra 288 pesos la hora, ya que trabajan con largos turnos, en ocasiones con horario indefinido. "Trabajamos más de 80 horas mensuales y hacemos entre cinco y doce guardias de 24 horas por mes no pagas", denuncian desde la Asamblea. Los días de guardia pueden llegar a superar esas 24 horas. En muchos hospitales no garantizan horas de descanso, lo que se traduce en turnos de más de 30 horas corridas.