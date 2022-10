Una parte de los inscriptos para el bono destinado a indigentes podría cobrar los 45 mil pesos en diciembre y en una sola cuota. Si bien en la Anses ya tienen poco más de 800 mil inscripciones habilitadas, también ven que para la fecha del primer pago, el 14 de noviembre, el número de postulantes crecerá y no todos estarían en condiciones de cobrar. Es por eso que analizan la posibilidad de que haya quienes perciban el bono en una segunda tanda. En las oficinas de la ANSES se siguen formando colas. Parte de los que se acercan a hacer el trámite de manera presencial cuentan que intentaron llenar el formulario a distancia y se encontraron con alguna restricción para acceder al bono. Además de no tener patrimonio, las condiciones incluyen no tener movimientos en la tarjeta de débito o crédito en los últimos dos meses ni haber utilizado una billetera virtual, ni recibido una transferencia bancaria.

Dado el público al que se está apuntando se espera que la afluencia a las unidades y centros de atención siga en los próximos días, motivo por el cual se está reforzando con operativos móviles en las zonas de mayor densidad, que van rotando de acuerdo a la necesidad, sobre todo en centro urbanos alejados o donde la gente tiene mayor dificultad para desplazarse.



Por el momento, Anses no confirmó una fecha de cierre de la inscripción, ya que no quieren dejar afuera a personas que tomen conocimiento del Refuerzo después del pago de la primera cuota. En ese sentido, si bien aún no es oficial, se está evaluando la posibilidad de dejar el registro abierto y si, en caso de que se llegara a anotar una persona que coincida con los requisitos para recibir la asistencia posterior al primer pago, pueda cobrar los $ 45.000 del Refuerzo de forma íntegra con la segunda cuota de diciembre.

En Anses señalaron que entre hoy y mañana terminarán de definir cómo van a instrumentar el calendario de pagos frente a las demoras imprevistas.

En el Congreso, por otra parte, el kirchnerismo impulsa la sanción de una ley para crear un refuerzo de ingresos de carácter permanente. El senado tenía en agenda el tema para que sea tratado este jueves en la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social. La intención era darle dictamen para que sea llevado a votación en el recinto, pero la reunión se suspendió.

La iniciativa de Di Tullio propone un refuerzo mensual por un monto equivalente a la Canasta Alimentaria de un adulto. Este proyecto fue redactado como una alternativa al salario universal que durante este año, desde la sanción del acuerdo con el FMI, reclamaron el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Darío Santillán, y Nuestramérica.

Juan Grabois, referente de este espacio, criticó las restricciones fijadas por el gobierno nacional para el cobro del refuerzo de ingresos. “La evaluación es que es lamentable. Más allá de los problemas operativos que siempre puede haber, la cantidad de restricciones que pusieron a la gente me sorprendió”, señaló. El dirigente del MTE recordó los subsidios que las clases medias y altas reciben “sin tanto requisito” -el pre-viaje, el programa Ahora 30, las exenciones impositivas a las automotrices, el dólar soja- y consideró que “solamente a los pobres les piden que demuestren que no comieron ni un plato de polenta en los últimos meses para darles estas migajas por las que tanto tuvimos que pelear”.