Las calles del microcentro de la ciudad de Catamarca una vez más fueron testigos del dolor e indignación de familiares, amigos y representantes de distintas organizaciones, que salieron a pedir justicia por un femicidio; en este caso, el de Anyelén Gallo Arias (35), quien fue asesinada por su ex pareja este miércoles.

También, fuentes judiciales informaron a Catamarca/12 que su femicida, Leonardo Olás (36), fue imputado por el delito de "homicidio doblemente agravado por mediar relación de pareja y femicidio", y se espera que sea indagado hoy o mañana.

La marcha se gestó ayer desde las 17 horas en la plaza Principal 25 de Mayo y partió hacia el edificio de Fiscalía general, ubicado en Junín al 600. Tras esto, el grupo retornó al paseo principal catamarqueño para rodearlo y concluir frente al edificio de ex casa de Gobierno, donde emitió un breve pero contundente discurso María Espeche, la madre de Brenda Micaela Gordillo, joven que también fue víctima de un femicidio en 2020 y quien se sumó a la afligida y concurrida manifestación.

“Le doy el pésame a la madre de Anyelén, a las hijitas que quedaron sin su madre”, manifestó María en su alocución, a la vez que agradeció el acompañamiento de quienes se sumaron a la marcha.

“Es muy triste. No pensé volver a estar pidiendo justicia por un femicidio. El Estado está fallando, la Justicia está fallando. No les dan importancia a las víctimas cuando van a hacer una denuncia, ya no sirven las restricciones ni las tobilleras para los violentos, porque ya vemos en lo que termina. Pido a la Justicia que tomen con seriedad el caso y resguarden a las mujeres y las cuiden cuando van a denunciar a un violento”.

“El femicida, el violento, nunca cambia. Por una sola vez que la mujer lo denuncia porque le levantó la mano, tiene que ir preso, porque no va a cambiar nunca. No hay que dejarse manipular”, dijo, anticipando que seguirán apoyando a la familia de la joven en sus reclamos.

En este sentido, fuentes allegadas a la familia indicaron a Catamarca/12 que, tienen pensado llevar adelante protestas de forma semanal, lo que tienen previsto seguir haciendo hasta que el sujeto sea condenado a prisión perpetua, tal y como lo establecen las leyes del país.

Imputado

El sujeto, que fue pasado ayer a calidad de detenido, cuenta por el momento con un defensor oficial provisto por la Justicia local y ayer, como parte de la investigación que se lleva a cabo, se determinó que el femicidio ocurrió en horas de la madrugada, aunque recién por la mañana Olás se comunicó telefónicamente con el 911 para, supuestamente, pedir asistencia médica para su ex pareja, quien ya se encontraba sin vida, lo que ocurrió en un barrio ubicado en el sector Oeste de la ciudad Capital.

Al arribo de los médicos del SAME, el femicida habría expresado al personal sanitario que la mujer había ingerido una gran dosis de psicofármacos y que se había desvanecido, pero pronto surgieron sospechas en torno a la participación del hombre en el hecho, debido a que el cuerpo sin vida de Anyelén presentaba signos de violencia.

Más tarde, la autopsia confirmó que había sido víctima de asfixia mecánica.

La mujer tenía tres hijas en común con el asesino y este, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en la Minera Farallón Negro, presuntamente, la hostigaba para que regrese a su lado, aunque la relación sentimental, que duró 11 años, había terminado hace poco más de un año.

De acuerdo a testimonios del círculo íntimo de Anyelén, el sujeto se presentaba de manera imprevista en su casa, motivo por el cual ella lo había denunciado el mes pasado. Aunque la joven expuso el accionar de su ex pareja y dijo sentir temor, Olás fue puesto en libertad a los pocos días e imputado por el delito de “violación de domicilio”, hecho excarcelable por el poco monto de pena que conlleva. También se tuvo en cuenta que no contaba con antecedentes penales.