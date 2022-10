Rafael Pérez, defensor de Talleres de Córdoba, consideró este viernes que el "plantel quiere hacer historia" de cara al partido que jugará el domingo en Mendoza ante Patronato de Paraná por la final de la Copa Argentina, encuentro para el que los hinchas de la T ya agotaron las 25.000 entradas disponibles.



De consagrarse, el equipo cordobés dirigido por Javier Gandolfi no sólo logrará una nueva clasificación a la Copa Libertadores sino que celebrará su primer título de Primera a nivel nacional, por lo que la expectativa tanto de los jugadores y cuerpo técnico como de los hinchas es altísima.



Tras la práctica, Pérez habló en rueda de prensa y afirmó: "Esperemos que el domingo sea ese día soñado que tenemos todos nosotros, la dirigencia y la gente".



"Siempre que se pasa a una final hay mucha alegría; ese día (el último miércoles tras vencer a Banfield en la semifinal) no hablamos mucho de lo que fue el partido, pero al día siguiente nos juntamos y nos dijimos las cosas de ese primer tiempo, que estuvo lejos de lo que muestra Talleres habitualmente", remarcó el zaguero.



Rafa Pérez destacó: "Nos quedamos con la tranquilidad del segundo tiempo, que pudimos hacer cosas distintas, y es una buena imagen que queda para un partido trascendental como el del domingo".



Talleres de Córdoba repetirá la final del año pasado, en la que fue superado por Boca en Santiago del Estero por penales. En referencia a ese recuerdo, Pérez aseguró: "Tomamos como un aprendizaje lo que nos pasó en ese momento; tuvimos la posibilidad de estar ahí presentes e irnos con las manos vacías".



"Hoy estamos acá, no lo tomamos como revancha sino como una posibilidad de quedar en la historia de este gran club", agregó el defensor.

Una víctima en la ruta

Por otra parte, en la madrugada del jueves se produjo un accidente en el que falleció un hincha de 24 años que volvía de alentar al equipo en Rosario, a la vez que otros dos ocupantes del vehículo en el que viajaban permanecen internados con pronóstico reservado.

"Esto nos golpeó muy fuerte, queremos mandarle una voz de aliento a toda su familia en estos momentos que son muy tristes y que nos han pegado mucho. Va a ser un motivo más lo que podamos hacer el domingo por ellos, desde donde está va a estar apoyando siempre a Talleres", lamentó Pérez.

El plantel realizó una nueva práctica de fútbol, este sábado repetirá en el predio de entrenamientos Amadeo Nucetelli y tras el almuerzo viajará a Mendoza a la espera del decisivo encuentro ante el Patrón, el domingo a las 20.30.