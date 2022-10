Poder formar parte de un elenco de una comedia musical es el sueño de muchas y muchos. Haber sido elegidos después de pasar por audiciones es un logro de pocos. En un país porteñocéntrico, eso es aún más complejo para quienes no viven en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso es para celebrar el ciclo de audiciones en distintos puntos del país que encaró la producción de Heathers: el musical, la obra que se estrenará en el Teatro Ópera en julio de 2023, bajo la dirección -por primera vez en el género- de Fernando Dente.

Un ciclo de audiciones federales en los que el referente de la comedia musical, junto a la coreógrafa Vanesa Garcia Millán y la coach vocal Eugenia Gil Rodríguez, seleccionarán a los y las actrices que interpretarán a los 16 personajes que conforman el elenco. Las audiciones comenzarán el lunes y martes en Buenos Aires, y luego continuarán en Córdoba, Rosario y Mar del Plata.

“Heathers: el musical es una bomba, un fuego, un crimen y un bardo hermoso que viene cautivando a los adolescentes de todas partes del mundo. Con una historia de amor como la que todos queremos tener, un humor que estabas necesitando ver arriba del escenario, y una mirada real sobre lo hermoso y espantoso que es crecer en este mundo, Heathers va a ser la revolución de la temporada. Vos, ¿te unís al clan?”. Así se presenta la comedia musical que en las próximas semanas realizará audiciones abiertas para todos aquellos y aquellas artistas que tengan entre 18 y 30 años, en una oportunidad profesional pocas veces vista. No es casualidad: su director, Fernando Dente, surgió años atrás luego de ganar el reality High School Musical: la selección, al que se habían presentado 26 mil personas.

Para formar parte de Heathers: el musical, este lunes y martes se realizarán las audiciones en Buenos Aires, en donde las 4811 personas inscriptas tendrán la oportunidad de mostrar todo su talento y energía en el Teatro Ópera. Claro que la búsqueda del elenco no se concentrará en la sala porteña en la que tendrá su temporada la comedia musical el año próximo, sino que las posibilidades de audicionar se extienden hacia otras regiones, donde aún la inscripción está abierta ingresando a la web linktr.ee/heatherselmusical y completando el formulario.

Así, todos aquellos que tengan un “excelente nivel de canto, actuación y danza” podrán audicionar para los roles protagónicos de Heathers: el musical en Córdoba el 8 de noviembre (Espacio Quality, Cruz Roja 200), al día siguiente en Rosario (Teatro Metropolitan, Junín 501) y el martes 15 en Mar del Plata (Teatro Corrientes, Av. Corrientes 1760). La obra es una producción de Valentina Berger, CEO de GO Broadway Productions, José Luis Massa de Club Media Network y de Fernando Sokolowicz de Aleph Media.

"Estoy completamente comprometido con encontrar el mejor elenco para nuestra nueva y poderosa versión", afirmó Dente, que debuta como director de un musical con esta obra, en sus redes sociales.

"Todos saben mi historia con High School Musical y las 26 mil personas que se presentaron al casting. Ahí me dieron esa gran oportunidad que tanto estaba esperando. Por eso yo sé lo que significa querer con toda tu energía que algo suceda. Heathers me permite que sea de esa manera. Te estoy buscando a vos, de verdad. No me importa si sos conocido o si no lo sos, si tenés Tik Tok o no lo tenés, si sos de tal o cual forma. Me importa tu instrumento, tu energía y cuán preparado estas para una obra como esta. Me da igual el resto. Es un embole ser prejuicioso. Como dije hace poco, hay mucho talento en Argentina pero no tanto con la preparación necesaria para subirse a un escenario. Y yo te necesito preparado porque quiero un elenco increíble", expresó el director.