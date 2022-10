El gobierno no cree poder avanzar antes de que termine el mandato de Alberto Fernández con la designación de un nuevo procurador que reemplace al actual, Eduardo Casal, ni tampoco con el reemplazo de la exjueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco. Resaltan que los nombres están --no quieren decir quién sería el reemplazo de Highton, y aseguran que aún está firme el nombre de Daniel Rafecas para la Procuración-- pero que, al no contar con los votos necesarios en el Congreso, la situación es muy compleja.

Por otra parte, tampoco creen que avance el proyecto de ampliación del máximo tribunal, que fue aprobado en septiembre de este año en el Senado de la Nación. "Se tiene que ampliar, pero lo que sacó el Senado no nos parece que esté bien", analizan cerca de Fernández. Por otro lado, resaltan, tal como lo dijo el Presidente en reiteradas ocasiones, "hay un problema muy serio con la Justicia". "Siempre que lo decimos dicen que queremos modificar ciertas cosas en el Poder Judicial porque queremos beneficiar a Cristina, pero no tiene nada que ver con ella. La Justicia y la Corte Suprema están funcionando horrible y la gente no advierte que es por ellos que queremos cambiar las cosas", dicen.