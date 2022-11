Eduardo “Wado” De Pedro tiró la primera lanza. No sólo se plegó al clamor para sacar las Primeras Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO) por el que bregan gobernadores y una parte del Frente de Todas, excepto Casa Rosada. El lunes anunció que trabaja en un proyecto para eliminar las elecciones parlamentarias de medio término y ayer su entorno sostuvo que "hay mucha coincidencia en este análisis de todas las fuerzas políticas por más que esto requiera de una reforma Constitucional". El debate de fondo es la preocupación por la fatiga del sistema democrático erosionado con la espiral de polarización permanente, pero en el medio el nuevo debate pone en juego una nueva carta para la negociación con la oposición. Después de todo, también ayer el FdT salió a recordarle a Mauricio Macri que hace muy poco, entre agosto y septiembre de 2017, quería suspender PASO e intermedias.













“La propuesta sería que el Gobierno sea elegido junto con el Parlamento por un período de 4 años”, dejaron transcender entorno al ministro. “En ese período se puede tener la oportunidad para desarrollar las políticas propuestas y ser evaluado a los 4 años que es un tiempo más que prudente y razonable”. Un modo de evitar la idea de un país en confrontación permanente, como señalaron. “Las elecciones de medio término hace que estemos siempre en campaña”.

De Pedro presentó la sorpresiva iniciativa en un contexto nada casual, durante la difusión de los resultados de las elecciones en Brasil, con Lula ganando apenas por un pelito al facineroso Jair Bolsonaro, en una contienda por cuyo resultado trabajaron buena parte de las elites políticas del globo preocupadas por lo que el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí menciona como el síndrome de la fatiga de la democracia. El anuncio del proyecto causó revuelvo rápido que siguió durante todo el día de ayer.

Mario Negri recogió el guante para decir de todo: “No sólo quieren eliminar las PASO”, había dicho en un tuit. “Ahora también quieren eliminar las elecciones intermedias”. Ayer le respondió La Cámpora y la senadora Juliana Di Tullio para recordarle que eso mismo era lo que quería y decía Mauricio Macri en agosto y septiembre de 2017 cuando eran gobierno. “Hola –dijo Di Tullio a Negri--, por si olvidaste esta posición clarísima del jefe de tu espacio te lo dejo para refrescar tu memoria. Oponerse porque lo proponemos nosotros no es de opositores, es de necios. Abrazote 😘”, lanzó. Negri no se quedó callado y volvió a responderle.

Para Interior el tema es parte de la agenda de trabajo. Saben que se necesita una reforma constitucional aparentemente imposible, pero sostienen que el proyecto cuenta con gran consenso de distintos sectores políticos. “Las elecciones de medio término hace que estemos siempre en campaña”, dicen alrededor del ministro. “Es imposible desarrollar políticas si se vive prácticamente en campaña. En el sistema que estamos, a los pocos meses de asumir un gobierno, ya se pone en marcha la campaña para las próximos legislativas. Estas elecciones cada 2 años, también impiden generar mesas de diálogo porque en los momentos de campañas, los partidos tienden a tener posiciones públicas radicalizadas o diferenciadas, o acentúan las controversias con sus adversarios para posicionarse con sus votantes”. En ese sentido, ensayan el diseño de la propuesta. “Hay mucha coincidencia en este análisis de todas las fuerzas políticas por más que esto requiera de una reforma Constitucional. A diferencia de lo expresado por Mario Negri, el principal referente de la oposición y ex presidente Mauricio Macri planteó en el 2017 que había que eliminar las elecciones intermedias”, expresaron y dicen que ahora hay que esperar una semanita. "La semana que viene podría haber más precisiones del proyecto".

¿Por qué este debate ahora? ¿Para un proyecto que de avanzar alteraría el calendario del remoto 2025 cuando el FdT tiene que ganar 2023? Las respuestas podrían ser muchas. La fatiga, la polarización que erosiona el sistema democrática a escala copito o incluso el efecto parálisis en el Congreso que genera desde hace años las elecciones de medio término. Pero también hay rosca política. El FdT quiere suspender las PASO de cara a 2023 y esto puede ser una prenda de negociación para sentar a la oposición en una mesa de reforma más amplia.

¿Puede prosperar? Juan Courel es estratega de comunicación político. Y no parece convencido. “Me preocuparía que el gobierno se desgaste en discusiones en las que otra vez no logren imponer su posición. El debate público está teniendo como característica que en todos los temas en agenda, la posición del oficialismo es minoritaria –dice ante una consulta de Página12--. Esto parece indicar que alcanza con que el oficialismo se ponga en una postura para que la mayoría se ponga en contra. Y esto es así porque hay una gran porción de la sociedad que está demandando soluciones económicas y se enoja cuando percibe que el gobierno se dedica más a otros temas. Si fuera el gobierno no hablaría más que de economía. Algunos creen que no les conviene porque la economía está mal. Es al revés. Hay que ser capaces de dar una explicación”.



– ¿Sobre las intermedias?

– Es cierto que en los últimos años, en las Ejecutivas al peronismo le fue mucho mejor que en las legislativas, pero tendría mucho cuidado de no emparejar para abajo”, sostiene.

– ¿Sobre las PASO?

– Las Paso son un invento raro, siempre lo fueron. Sobre todo por quién lo inventó y quién lo supo aprovechar –afirma con una elipsis, que debería indicar de un lado a Néstor Kirchner y del otro a la oposición. Y agrega:-- Cuando hablo sobre campañas en otros países les cuesta entender el mecanismo. Respecto a las dificultades internas que se le pueden generar a la oposición, creo que son mayores y de más largo plazo las que se le puede generar al oficialismo.

Y es lo último que dice antes de un vuelo. Una de las especulaciones del oficialismo es que sin PASO, se rompe JxC. En ese esquema, puede cobrar fuerza un tercer espacio como Javier Milei. Esa es uno de los tableros proyectados a futuro entre analistas varios, para algunos un tablero peligroso.