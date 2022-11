El expresidente Mauricio Macri, cada vez más cercano a Patricia Bullrich, buscó bajarle el tono a la violenta amenaza que la presidenta del PRO lanzó contra el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y dijo que se trata de "conflictos lógicos entre seres humanos".

"Tenemos que convencer a los jóvenes de que el cambio viene en serio y hay que fortalecer las ideas y los proyectos. Y bueno los conflictos son lógicos entre los seres humanos, pero a esta crisis tenemos que superarla entre todos", opinó Macri durante el el 2° Foro "Otro Cambio Climático" de ACEBEB que se llevó a cabo este martes.

El cruce entre Bullrich y Miguel ocurrió la semana pasada en La Rural durante la presentación del libro Para qué, de Macri, aunque salió a luz recién este lunes. "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara; conmigo no se jode, te lo aviso", fue la amenaza que lanzó la presidenta del PRO.

"Soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y viene el otro día y me abraza de atrás como si no lo hubiese dicho. Si hay algo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía. Le dije 'conmigo no se jode'. No se puede tener doble discurso", explicó Bullrich luego de que se difundiera el video.



"Que Larreta discuta conmigo y no mande soldaditos a hablar"

Este miércoles, lejos de dar marcha atrás o pedir disculpas, la exministra de Seguridad redobló la apuesta y apuntó contra el jefe de Gobierno Porteño: "Que Larreta discuta conmigo y no mande soldaditos a hablar", dijo en diálogo con Radio Rivadavia. "Mandan personas para generarme un desgaste político y eso no se hace", añadió.

"Si yo debato con Larreta, no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este que ya no me acuerdo ni el nombre, a salir a decir cualquier cosa", expresó, en referencia al actual jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

"Estamos en este momento luchando en la Argentina por un cambio profundo, y en ese cambio profundo hay distintas maneras de mirar las cosas y hay prácticas políticas que no van con mi cultura política", continuó, al explicar que las tensiones con Larreta surgieron tras el vallado dispuesto en agosto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno al departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Nosotros tuvimos un debate respecto a qué había que hacer con lo sucedido con Cristina Kirchner, las vallas sí o no, ese debate lo di abiertamente yo, lo hablé con la gente de la Ciudad y les dije lo que pensaba", recordó. Sin embargo, denunció la presidenta del PRO, tras el intercambio de ideas, "empezó una batería de operaciones (en mi contra) en todos lados" de parte del "larretismo".

"Si hay un debate, que Larreta discuta conmigo, que no me mande soldaditos a hablar. No quiero más hipocresía", insistió Bullrich, quien aseguró que "no la van a correr" de la precandidatura a presidenta.

La insólita defensa de Pinedo: "Patricia tiene carácter pero es una abuela"

Este miércoles, el ex senador nacional Federico Pinedo, que forma parte del armado político de la exministra de Seguridad, salió en defensa de Bullrich con una insólita justificación. "Patricia estaba enojada y hay que tratar que estas cosas no pasen, pero a veces pasan. Para la presidenta del PRO que le digan que es funcional al kirchnerismo es grave(...). Patricia tiene carácter pero es una abuela, es poco probable que termine en violencia", sostuvo.

Según Pinedo, para la oposición "no quedan muchas balas en la recamara, no queda margen para errores", por lo que, consideró, "hay que hacer las cosas bien de entrada y Patricia tiene lo necesario para eso".

Horacio Rodríguez Larreta, aseguró Pinedo apelando a la grieta entre palomas y halcones, "está más enfocado en las formas" mientras que "nosotros estamos enfocados en encaminar la Argentina".

Respecto a Macri, dijo que "si decidiera ser candidato seguramente conversará con Patricia para ver qué hace". Sin embargo, reflexionó Pinedo, "lo veo enfocado en que Juntos por el Cambio gane la elección más que ser candidato".



El pedido de la Coalición Cívica

El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, también se refirió a lo ocurrido y señaló por Twitter que Juntos por el Cambio "debe parar con el internismo feroz y concentrarse en el acuerdo programático que le vamos a ofrecer a los argentinos".

En ese sentido, puso énfasis en la necesidad de "prepararse para los grandes desafíos" que tienen por delante y convocó a "construir amistad política".

"No son tiempos de candidaturas y agendas alocadas de campaña" sino que "la energía debe estar puesta en los problemas actuales y urgentes como la inflación, la crisis educativa, la inseguridad, lo social y la frágil situación que nos lleva a una Argentina inviable", remarcó.



Este martes, en un tono similar, Carrió llamó a "bajar los niveles de contienda" y consideró que la líder del PRO "debe parar en función del conjunto". “Ella (Patricia Bullrich) es muy buena persona pero no sabe parar y a veces tiene formas masculinas. A lo mejor se le escapó esto porque es muy dura”, opinó sobre su cruce con Miguel.