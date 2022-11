Este jueves se reunió la comisión de Recursos Naturales y Ambiente en el Congreso para debatir la Ley de Humedales. Sin embargo, los diputados y diputadas oficialistas y aliados que impulsan la iniciativa no pudieron avanzar con el dictamen y el plenario de comisiones resolvió pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo jueves.

Al respecto, el presidente de la comisión y diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso, denunció maniobras dilatorias del bloque de Juntos por el Cambio -que no se presentó a la reunión-: "Hay una decisión política de que las mineras no tengan ninguna regulación. Presionan y ganan hace diez años", aseguró.

"No sabemos por qué no vino el presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, Ricardo Buryaile (UCR). Secuestró a su comisión y no convocó a la reunión", señaló Grosso en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Según el diputado, Juntos por el Cambio se ausentó casi por completo -a excepción de tres legisladoras radicales- en la discusión del proyecto que pretende proteger y convervar los humedales y que ya cosecha diez años de idas y vueltas en el parlamento nacional.

Además, el presidente de la comisión de Ambiente también apuntó contra los gobernadores del Norte Grande: "Hace tres semanas que los estamos invitando y no vino ninguno", detalló.

El próximo 20 de noviembre vence el plazo para firmar el dictamen y lograr que la Ley de Humedales llegue a recinto para ser debatido por la Cámara de Diputados. De lo contrario, el proyecto sufrirá una nueva dilación.