Coldplay volvió a sorprender. En su noveno show en River, el anteúltimo de la banda británica en el país, Chris Martin invitó al escenario a Charly Alberti y Zeta Bosio y tocaron juntos dos temas de Soda Stereo. El momento hizo delirar al público argentino.

Los exSoda fueron los invitados especiales de la noche. Su presencia en el show era algo que se rumoreaba desde que el grupo británico llegó al país, dado la afinidad entre los músicos. Cabe recordar que Martin cantó —a través de un video— una versión de "De música ligera" durante los conciertos que Zeta y Charly realizaron como despedida de Soda Stereo.

Cuando promediaba el concierto, tras un set en el escenario montado en el centro del campo de juego, Chris Martin regresó al principal, en donde aparecieron Zeta con su bajo y Charly Alberti en la batería, para arremeter con una versión de "Persiana americana" y "De música ligera", canción que integra el habitual listado de Coldplay en esta serie de recitales.

"Para los que ya no están", dijo emocionado el líder de la banda británica, quien contó con los exSoda también para el momento de "Yellow", una de las baladas más icónicas del cuarteto.

Otros invitados en los diez recitales de Coldplay

En los shows anteriores de Coldplay en River, el grupo invitó a la cantante argentina Tini en dos ocasiones, quien participó en "Let Somebody Go" y su éxito propio "Carne y hueso".

En medio de su performance, Chris Martin la felicitó: “Perfecto, increíble”. Con la emoción a flor de piel, Tini contestó: “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz”.

Antes, en su función del viernes 28 de octubre, la banda inglesa contó con la participación de Jin, el mayor de los integrantes de la banda de K-pop BTS, que se destacó en el tema "My Universe".

Curiosidades de la visita de Coldplay a Argentina

Además de las 10 fechas en el Estadio Monumental. Chris Martin protagonizó otros momentos que quedaron para el recuerdo en la ciudad de Buenos Aires. En los primeros días de su estadía, se lo vio paseando por Palermo y por la Reserva Ecológica Costanera Sur, donde se sacó una gran cantidad de fotos con sus fans.



El jueves 28 de octubre, el frontman de Coldplay visitó un local de instrumentos musicales en el microcentro porteño en busca de una guitarra. Pero, según el relato de los dueños y empleados del comercio, el artista internacional se quedó charlando con ellos y brindó un "show privado" de unos minutos. Además, compró la guitarra y les regaló algunas entradas para sus shows.

Noche a noche, casi 60.000 personas asistieron al show de la banda inglesa. Pero en la función del viernes pasado, una de ellas fue especial para Chris Martin. En primera fila estuvo su pareja, Dakota Jonhnson, la actriz de 50 Sombras de Grey. La estrella de Hollywood se llevó la mirada de los fanáticos que la rodeaban, que aprovecharon para registrar su presencia con sus cámaras.



Coldplay cerrará esta noche su histórica serie de 10 conciertos en River, momento en el cual batirá el récord de shows en ese escenario en una misma visita, superando así las visitas de Roger Waters y The Rolling Stones.

