Más de cien parlamentarias de 19 países europeos y latinoamericanos participaron ayer y hoy del primer Foro Parlamentario en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que culminó con una declaración conjunta en la que se instó a los Estados a impulsar políticas y sistemas integrales de cuidados para dar respuesta a las desigualdades que recaen sobre las mujeres y diversidades.



"Ahora es de la mano del multilateralismo real, a través de la Cepal, ONU Mujeres y de las convicciones feministasque volvemos a revolucionar el mundo de los derechos poniendo a la sociedad del cuidado como derecho humano", sostuvo hoy durante su intervención en el Foro Marita Perceval, secretaria de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina.



El Foro Parlamentario se llevó adelante este lunes 7 y martes 8 de noviembre, como instancia previa a la XV Conferencia organizada cada tres años --desde 1977-- por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).



El debate central de esta Conferencia, que comienza hoy por la tarde, será "La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género".



En este marco, el Foro Parlamentario buscó avanzar en el desarrollo de marcos normativos que integren el derecho al cuidado, las políticas y los sistemas integrales de cuidado, así como las licencias parentales y el reconocimiento del trabajo doméstico remunerado, entre otros asuntos.



"Alerta, alerta, alerta que caminan mujeres feministas por América Latina", fue el canto con el que inició hoy la segunda jornada del Foro, mientras las presentes aplaudían de pie.



Perceval dijo a Télam que "esta 15º Conferencia va a ser historia dentro de la historias porque pone como tema la sociedad del cuidado, que era algo que veníamos planteando desde Beijing. Esto nos hace hablar de la sobrecarga de trabajo que pesa sobre las mujeres en nuestra diversidad: el trabajo no remunerado, desvalorizado, invisibilizado".



Para ella, actualmente "no basta la solidaridad intergeneracional" para atender la problemática de los cuidados ya que "el mundo del trabajo flexibilizado, donde el mercado reemplaza al Estado, se vuelve una 'ley de la selva' en donde los incluidos y las incluidas son los privilegiados, y las excluidas y los excluidos son las mayorías". Por eso llamó a discutir "pisos de protección social" para que "nadie quede atrás".



La uruguaya María Noel Vaeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, presente en el Foro Parlamentario, también se refirió a la necesidad de pensar en estos ejes en el contexto actual porque las "crisis multidimensionales", agravadas por la pandemia, "piden priorizar políticas que abonen y apunten a erradicar desigualdades".



En este sentido, insistió en convertir a los cuidados en "un derecho fundamental", y terminar con el acoso y las violencias de género principalmente en ámbitos políticos porque "es fundamental que las mujeres puedan representar, puedan tomar decisiones y contribuir a cambiar la realidad a través de la política".



"Cuidados, hemos dicho las feministas, será la nueva ola del feminismo", afirmó Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA).



También planteó la temática de los cuidados como un "mecanismo para superar la cultura de la desigualdad" y, en esta línea, consideró que "pensar a las personas como interdependientes" rompe con el concepto del "sálvese quien pueda".



El Foro Parlamentario culminó con la lectura de una declaración en la que se destacó la necesidad de impulsar planes con acciones afirmativas que promuevan políticas y Sistemas Integrales de Cuidados, además de la participación plena de las mujeres en sectores de la economía "para una recuperación transformadora con igualdad de género y sostenible".



El documento también planteó la importancia de adoptar marcos normativos que garanticen el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado; y de incorporar un enfoque interseccional que incluya a las mujeres afrodescendientes, indígenas, rurales, migrantes, con discapacidad, jóvenes y adultas mayores.



También hizo hincapié en aplicar políticas de Estado en pos de ampliar las licencias parentales e incorporar permisos de paternidad "irrenunciables e intransferibles, que permitan la plena participación de los hombres en el camino hacia la construcción de la sociedad del cuidado".



Finalmente, entre otros temas, planteó la necesidad de adoptar medidas de protección para trabajadoras domésticas y del hogar, de impulsar políticas fiscales y presupuestos con perspectiva de género, y de avanzar en leyes integrales para la eliminación y prevención de la violencia de género.



Durante el Foro Parlamentario participaron Ayelén Mazzina, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina; Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, y María Eugenia Catalfamo, presidenta de la Comisión Unicameral de la Banca de la Mujer del Senado de la Nación Argentina y representante regional en el Consejo de Administración de ParlAméricas.



También Luz Mary Alpízar, presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica; Isabel Bennett, vicepresidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Nacional de Belice; Daniella Cicardini, diputada de Chile; Eunice Romo, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de México; y Verónica Azpiroz Cleñan, integrante del Tejido de Profesionales Indígenas.



Durante el segundo día de jornadas participaron el secretario ejecutivo de Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs; Leire Pajín Iraola, presidenta de la Fundación EU-LAC; Julia Argentina Perié, representante de Argentina en el Parlamento del Mercosur y co-presidenta del Foro de Mujeres de Eurolat; Maria do Rosário, diputada federal y representante de Brasil en el Parlamento del Mercosur; Edmonde Beauzile, parlamentaria y coordinadora del Movimiento de Mujeres por el Desarrollo de Haití y Jacqueline del Carmen Muñoz Cedeño, presidenta del Bloque de Mujeres Parlamentarias del Parlacen.