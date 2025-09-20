Hasta el último minuto, los errores defensivos le dieron vida al empate 2 a 2 entre Union e Independiente Rivadavia en Santa Fe. El partido fue una ida y vuelta vibrante, tuvo dos goles en contra y el resultado (y la derrota en el primer turno de Barracas) terminó ubicando momentáneamente a los santafesinos como unicos punteros de la zona A con 16 puntos. Una posición que compartirá con Boca si los xeneizes derrotan este domingo a los santiagueños.

Por sus errores en el fondo, Unión pudo haber perdido. Pero por su búsqueda incesante, también pudo haber ganado. Empezó 1 a 0 abajo a los once minutos del primer tiempo en una jugada en la que enhebró una equivocación detrás de la otra: ejecutó mal un corner, marcó peor en ataque y luego de una gran corrida de contraataque de Matías Fernández por la derecha, Mauro Pitton terminó batiendo su propia valla en su intento por rechazar la pelota.

Los mendocinos no se quedaron atrás a la hora de las fallas defensivas. Y facilitaron la reacción santafesina: a los 42 minutos, Amarfil le puso la mano dentro del área a un corner desde la izquierda y Tarragona de penal, anotó el 1 a 1 con un remate suave y al medio. Y a los ocho de la segunda etapa, Palacios tiró un centro, Villalba se lo quiso bajar al arquero Centurión y acabó por marcar el segundo gol en contra de la tarde.

Pero 2 a 1 arriba en el marcador, Unión no pudo afirmarse. Diez minutos más tarde, un tiro libre desde lejos de Villa cayó en el área local, el paraguayo Arce hizo una pirueta estando desmarcado y señaló el 2 a 2. Hubo más emociones para un lado y para el otro. Centurión manoteó con la punta de los dedos, un cabezazo de Palavecino que se le metía, Tagliamonte también le sacó otro cabezazo de Arce y en la última pelota del partido, Retamar de contraataque quiso poner su disparo en el segundo palo y se le fue afuera por muy poco. Con demasiados sobresaltos, Unión sigue arriba. Pero sus errores defensivos a punto estuvieron de dejarlo sin nada.











