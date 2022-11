Una ovación de 6 minutos en el Festival de Cine de Venecia puso a The Whale, la nueva película del director Darren Aronofsky, en la mira de muchos.Y buena parte de los aplausos se la llevó enteramente su protagonista, Brendan Fraser.

Hasta su reaparición de este año, el actor, que supo interpretar papeles inolvidables como el de Rick O'Connell en La Momia (1999), había estado fuera de los focos durante casi una década.

Debido a que se negaba a tener dobles para las escenas de acción y que los golpes y lesiones que sufrió en los rodajes de acción le pasaron factura, Fraser debió pasar varias veces por el quirófano.

Sin embargo, en 2018 -alentado por el movimiento #MeToo- el actor contó que el famoso periodista Philip Berk, expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, abusó de él. "Me agarró la nalga y con uno de sus dedos me tocó en el perineo", dijo, señalando la zona que se ubica entre el ano y los genitales. "Luego empezó a moverlo y yo entré en pánico. Me sentí como un niño pequeño", agregó.

Berk negó este hecho sucedido en 2003 y desde entonces Fraser entró en una aparente lista negra de Hollywood. Esto, sumado a la muerte de su madre a causa del cáncer, llevó al protagonista de Al diablo con el diablo a una espiral de depresión.

Si bien en los últimos años tuvo papeles menores y un protagónico en la serie Doom Patrol, su gran revancha parece llegar finalmente con The Whale.

En el filme dirigido por Darren Aronofsky (Requiem por un sueño, El cisne negro), Fraser es Charlie", un profesor solitario de casi 300 kilos que intenta reconectar el vínculo con su hija adolescente (Sadie Sink, de la serie Stranger Things) tras haberla abandonado para huir con su amante, un hombre que falleció y que le trae a Charlie recuerdos sombríos.

Según describe el medio Variety, Fraser, que utilizó un traje protésico para interpretar a Charlie, declaró ante los periodistas presentes en el Festival de Venecia que debió "aprender a moverse de una manera nueva".



Todo indica que el actor tendrá finalmente su redención en Hollywood, ya que suena como un firme candidato a llevarse la estatuilla de Mejor Actor en los premios Oscar 2023.