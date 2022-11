El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sancionó este martes a la selección de Ecuador con el descuento de tres puntos en las próximas Eliminatorias y a una multa de 101.000 dólares por el llamado "Caso Castillo", pero desestimó excluirla del Mundial de Qatar 2022.

Según el TAS, la Federación Ecuatoriana de Fútbol es "responsable por utilizar un documento que contiene información falsa" y que el jugador, Byron Castillo, "era elegible para participar en la fase preliminar clasificatoria" de Qatar 2022, ya que "la nacionalidad de un jugador para jugar por una federación nacional se determina por la legislación nacional".

por parte de Ecuador del jugador nacido en Colombia,y reclamaron la exclusión del seleccionado ecuatoriano a la Copa del Mundo, que comenzará en doce días.



La Comisión de Apelación de la FIFA había desestimado el 15 de septiembre el recurso presentado por Perú y Chile contra la primera decisión de la justicia de la instancia de cerrar el caso. El TAS anunció en un comunicado que anulaba esta decisión y que sancionaba a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



Además, la Federación ecuatoriana deberá pagarle alrededor de 10.000 dólares a las de Chile y Perú por el dinero gastado en el proceso del caso Byron Castillo, quien igual jugará el Mundial de Qatar, ya que no fue sancionado.

Cómo se inició el "Caso Castillo"

El procedimiento disciplinario se inició a mediados de mayo, tras la acusación de la Federación Chilena de Fútbol, de que Castillo había nacido en Colombia e hizo temer a Ecuador por su presencia en el Mundial de Qatar 2022, para el que había logrado su clasificación.

Castillo nació hace 23 años en Tumaco, Colombia, y juega en el León mexicano. Con Ecuador estuvo en ocho partidos de las Eliminatorias, en los que su equipo ganó 14 puntos.

La selección dirigida por el argentino Gustavo Alfaro terminó en cuarto lugar en las Eliminatorias sudamericanas y obtuvo su pasaje a Qatar.

Perú acabó quinto en la fase de clasificación y perdió el repechaje ante Australia. En tanto, Chile fue el séptimo clasificado, pero cuarto si se hubiesen descontado los puntos sumados por Ecuador en esos ocho partidos con Castillo. Por ese motivo, realizado la denuncia y el reclamo ante la FIFA y el TAS con la intención de que la selección ecuatoriana fuera excluida del mundial.

Ecuador jugará el Mundial en el grupo A, junto con Qatar -con el que juega el partido inaugural el 20 de noviembre-, Holanda y Senegal.

Qué dijeron las federaciones de Ecuador, Chile y Perú

El TAS consideró que en el Caso Castillo "no se produjo una violación a las reglas de elegibilidad y que existieron una serie de circunstancias atenuantes, entre las cuales, el hecho de que la FEF haya iniciado un procedimiento disciplinario contra el jugador, que fue paralizado por orden de una autoridad judicial ecuatoriana".

La federación ecuatoriana ratificó "de forma definitiva la cuarta participación de La Tri en una cita mundialista", y aclaró que "no comparte la sanción impuesta por el TAS" y analiza "los próximos pasos a seguir".

En tanto, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, remarcó que el TAS confirmó que "teníamos razón, pero no como queríamos (...) queríamos ir al Mundial". Y agregó: "Siempre ante la adversidad hemos estado con la convicción. Nos dio la razón parcial, no totalmente, pero no estábamos equivocados en seguir hasta las últimas consecuencias en el juicio".

En tanto, la Asociación Nacional de Fútbol Peruano (ANFP), pedirá una compensación económica "importante" debido a que la FIFA le entrega millones de dólares a cada una de las federaciones por la clasificación de su selección al Mundial.



Finalmente, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dijeron que el organismo "no tiene ninguna opinión sobre decisiones adoptadas por organismos independientes".