Este martes el rey emérito Juan Carlos I reclamó la inmunidad frente a una denuncia de abuso iniciada por su examante, la empresaria germano-danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El pedido ya había sido presentado ante la Alta Corte de Londres en marzo, pero le fue negado por su abdicación al trono en 2014. Ahora, el Tribunal de Apelación de Londres consideró que se debía revisar si corresponde hacer uso del recurso.

La denuncia

Corinna zu Sayn-Wittgenstein presentó una demanda civil en la capital británica, donde reside, en diciembre de 2020. Allí, la empresaria denuncia acoso, hostigamiento e incluso pirateo durante ocho años (entre 2012 y 2020) por parte del exmiembro de la familia real española. Asegura que el rey emérito buscaba la devolución de regalos que incluyen la suma de 65 millones de dólares.

No es la primera causa a la que se enfrenta el padre de Fernando VI. Desde 2020 está exiliado en los Emiratos Árabes Unidos por denuncias de blanqueo y corrupción en España, acusaciones que niega a través de su equipo de abogados.

Uno de los recursos que intenta utilizar su defensa es que el exmonarca no puede ser juzgado en Inglaterra en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Hasta ahora, el Tribunal Superior de Londres no había dado lugar a la petición. Según la Alta Corte, Juan Carlos I no podía apelar a la inmunidad porque, desde su abdicación, ya no pertenece a la familia real. Además, consideró que en caso de abusar de su posición, la inmunidad tampoco lo beneficiaría.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación revisará el fallo para determinar si los actos cometidos por el exjefe de Estado fueron en desempeño de sus funciones oficiales.

La audiencia coincide con la publicación de los periodistas Bradley Hope y Tom Wright de dos episodios de su nuevo podcast titulado "Corinna y el rey" este lunes. En el material relatan detalles de la relación entre ambos.

Esto provocó revuelo alrededor de la causa debido al momento del estreno y el estado de la demanda. Además del hecho, el contenido reconstruye un entramado de corrupción y delitos perpetrados por Juan Carlos I en el que la denunciante participa como entrevistada junto a otros personajes.