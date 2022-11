El proyecto de ley de Memoria, Verdad y Justicia de Salta no se trató en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados de la provincia, a pesar de que la iniciativa estaba incluida en el acta de labor parlamentaria y de que en las afueras de la Legislatura había una vigilia impulsada por la Mesa de Derechos Humanos de Salta pidiendo su aprobación.

El principal argumento de los legisladores fue que no se logró el dictamen favorable de las comisiones, en especial, de la Comisión de Derechos Humanos, que actuó como espacio de cabecera.

No obstante, la controversia comenzó en horas previas a la sesión, cuando la presidenta de esta Comisión, Laura Cartuccia (Salta Tiene Futuro), publicó en sus redes sociales un posteo que generó fuerte rechazo de los organismos de derechos humanos y organizaciones de mujeres. La legisladora afirmó que al proyecto de Ley de Memoria "hay que trabajarlo más, y conocer en profundidad varios temas antes de crear una comisión (en referencia a la Comisión Provincial de la Memoria, que se propone crear en la iniciativa). Hay que dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar para adelante, sin olvidar la historia negra de nuestro país al que jamás debemos volver, aseguró la legisladora.

Esta afirmaciones fueron publicadas tras una reunión que mantuvo con Mario Cabanillas y Mauricio Ortín, integrantes del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos (CES), organización que reivindica la el terrorismo estatal y califica de persecución a las investigaciones sobre los crímenes cometidos en la represión ilegal. Semanas antes este Centro de Estudios envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Esteban Amat, manifestando su oposición a la iniciativa legislativa, que tomó estado parlamentario el 27 de septiembre.

En el escrito, el Centro de Estudios cuestionó prácticamente todo del proyecto de Ley de Memoria. Incluso consideró que su título “es inconveniente”, ya que, dijo, el término memoria alude necesariamente al recuerdo de un grupo de personas que comparten una determinada visión sobre hechos históricos que los afectan particularmente. Sostuvo asimismo que existen otras “memorias” que también “tendrían el derecho de contar su ‘verdad’, pero el proyecto de ley no contempla esa posibilidad”.

El proyecto, presentaod por el diputado por Capital David Leiva, pretende impulsar políticas públicas de memoria sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo estatal con el objetivo de promover una cultura de respeto por los derechos humanos y la democracia. Propugna acciones en el ámbito educativo, la preservación de sitios de memoria, la protección y difusión de archivos de la época, para lo que propone que se cree un Archivo Provincial de la Memoria. Y crea una Comisión Provincial de la Memoria con la función de "asesorar, ejecutar, garantizar y velar por el cumplimiento de todos los objetivos y atribuciones establecidos en esta ley".

En ese sentido, para las representantes de los organismos de derechos humanos, las declaraciones de Cartuccia se inscriben en el discurso negacionista, que, junto a las fotos de Cabanillas y Ortín, tomaron mayor fuerza. Cabanillas es el actual presidente del Centro de Estudios, antes lo fue Alejandro Patrón Costas (h); mientras que Ortín, es un historiador y columnista que, entre otras consideraciones, califica al comunismo de "lacra inmunda".

Al mismo tiempo que en la plaza frente a la Legislatura se producía un espacio de intercambio en favor del proyecto, también se conocía que la iniciativa no sería tratada en la sesión. Eso derivó en un rechazo al accionar de los legisladores, principalmente sobre la diputada Cartuccia.

Para Blanca "Nenina" Lescano, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas Gremiales y Sociales, e integrante de la Mesa de DDHH, lo ocurrido tiene varios aspectos a tener en cuenta. Principalmente, cuestionó la "falta de democracia interna" en la Comisión de Derechos Humanos, pues aseguró que la legisladora no respetó a sus pares "para que se expresen cada uno", más aún, cuando en la reunión con Cabanillas y Ortín, no estuvo la mayoría de las y los integrantes de la Comisión, que reúne a 9 legisladores.

Esa acción se contrapuso a la reunión que la diputada mantuvo con representantes de la Mesa de Derechos Humanos, el 24 de octubre pasado. En ese sentido, Lescano aseguró que lo más óptimo hubiera sido que Cartuccia expresara su punto de vista e hiciera "un dictamen de comisión en disidencia. No ha querido jugarse con eso y a puesto su postura personal por sobre toda una comisión", cuestionó.

Organizaciones y particulares emitieron ayer un comunicado de repudio a la negativa de Cartuccia "de dar curso a la Ley de la Memoria, presentada por organizaciones de DDHH de la provincia". Aseguraron que tras la reunión de la diputada con "integrantes de una asociación que reivindica lo actuado por la última dictadura cívico- militar-religiosa, resolvió dar marcha atrás con el proyecto".

Además, dijeron que, a poco de cumplirse 40 años del retorno a la democracia, se deben adoptar "todas las medidas reparatorias que se nos deben", siendo una de ellas, la necesidad de mantener viva la memoria. "Que Cartuccia pertenezca a un espacio político negacionista (ayer publicó que ‘’hay que dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar para adelante’’) no la exime del respeto que, como ciudadana y como una representante del pueblo, debe observar", precisó el comunicado que fue impulsado por la Multisectorial de Mujeres de Salta.

Se descontextualizó

Por su parte, la legisladora dijo a Salta/12 que si bien el lunes se reunió la Comisión de Derechos Humanos, no se pudo dar tratamiento a ningún proyecto ya que "nunca se alcanzó el quórum para que la Comisión diera dictamen". En ese sentido, sostuvo que es la Comisión la que dictamina los proyectos a partir de la votación de los diputados, y "no por determinación de presidencia".

"Muchos creen que las cosas son por determinación de presidencia y por ende, el atacarme a mí en mis opiniones creen que le solucionan los problemas. Eso es desconocer la técnica legislativa", expresó.

Con respecto a la reunión con representantes del Centro de Estudios, dijo que sólo se recibió un invitado, Mario Cabanillas, "que había presentado un escrito con distintas manifestaciones en contra del proyecto". Expresó también que se invitó al diputado David Leiva para que defendiera el proyecto, pero que no asistió a la reunión.

Mientras que, en referencia al repudio de integrantes de los organismos, afirmó que "ya se habían manifestado en mi contra antes de acudir a la invitación que les hice por el proyecto". Por otra parte, también se refirió a sus dichos en las redes sociales y sostuvo que los descontextualizaron. Sin embargo, enseguida lo ratificó: "Dije: hay que dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar hacia adelante sin olvidar la historia negra de nuestro país al que jamás debemos volver", sostuvo.



El diputado Leiva habló durante las intervenciones en las afueras de la Legislatura. Ante el no tratamiento de su proyecto, afirmó que se está trabajando para "poder sentarnos con todos los actores involucrados". "Hoy está en la Comisión de cabecera y allí vamos a insistir para que pueda tratarse y conseguir ese dictamen para que este proyecto avance", indicó.

En esa línea, Cartuccia también aseguró que se seguirá convocando todos los actores. Luego, los integrantes de la Comisión de DDHH, de Hacienda y de Legislación General, "lo estudiarán y verán si hay modificaciones para hacer". Después, se le comunicarán a Leiva las resoluciones, pasará a estar en acta de labor parlamentaria y "subirá para su debate en el recinto con dictamen de todas las comisiones".

Que sea apartada

La Liga Argentina por los DDHH - Filial Salta también manifestó un rechazo a las declaraciones de Cartuccia; con ellas "no garantiza ni defiende nuestros derechos", aseguró. En esa línea, repudió el encuentro que la legisladora mantuvo con representantes del Centro de Estudios, quienes son "los más nefastos personajes de la provincia de Salta" y "varias veces repudiados por los organismos de DDHH".

También expresó su preocupación por el lugar que ocupa la legisladora en la Comisión de Derechos Humanos, cuando entienden que "carece de los conocimientos mínimos de lo que significa la Memoria para el pueblo argentino en general y en particular para la provincia de Salta". Por tal razón, exigió que Cartuccia sea apartada de "manera inmediata" de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, "por no cumplir con las condiciones que la democracia demanda, en la defensa de los derechos humanos".

La representante de Liga Argentina por los DDHH - Filial Salta, Bertha Lozano, sostuvo que ahora resta que la Comisión discuta el proyecto porque, a su parecer, "eso no se llevó a cabo". "Me parece que no hubo un debate en la Comisión, no hubo interés real de tratar la ley de Memoria", sostuvo. En ese sentido, dijo que el tratamiento que se dio del proyecto (por las reuniones) sólo representó "un juego", ya que "hicieron la apertura a un hecho democrático que no es tal".

"La presidenta de la Comisión se expresó en un sentido negacionista cuando dijo que, hay que mirar hacia adelante y no atrás. Claramente está negando la historia", dijo Lozano.

Por su parte, Marcela Gutiérrez, de la Asociación Coca Gallardo, integrante de la Mesa de DDHH, afirmó que como organismos de derechos humanos continuarán la lucha para obtener la aprobación de la Ley. Aseguró que los dichos de Cartuccia fueron de "una bajeza total" porque "ella se entrevistó con nosotros y se comprometió".

También rechazó el encuentro de la legisladora con los representantes del Centro de Estudios y dijo que lo expresado públicamente se encuadra en un discurso negacionista. Además, sostuvo que Cartuccia demuestra "un desconocimiento absoluto y esta Ley va justamente dirigida a personas como ella, para que se informe, se instruya y conozca cómo fue la historia que nosotros luchamos para que no vuelvan a ocurrir esos hechos".

En ese sentido, destacó el amplio apoyo nacional e internacional que logró la presentación del proyecto, entre los que se destacan adhesiones de la UNESCO, el INADI, la Universidad Nacional de Salta, el Comité para la Prevención de la Tortura de Salta, Mujeres Trans Argentina, además de organizaciones sociales y políticas. "Vamos a seguir luchando hasta que salga", aseguró. "Nosotras las feministas sabemos de eso, de bancar leyes hasta que salgan".