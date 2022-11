El Mundial de Qatar se disputará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, día en el que se disputará la gran final. La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni ocupa el Grupo C junto a Arabia Saudita, México y Polonia. El primer partido contra los árabes se jugará el martes 22 de noviembre, a las 7 hs, en Estadio Lusail. El segundo encuentro ante el combinado mexicano ocurrirá el sábado 26 de noviembre, a las 16, en el mismo estadio. Por último, el juego contra los polacos tiene fecha para el miércoles 30 de noviembre, a las 16, en el Estadio 974.

Los partidos serán transmitidos a través de la TV Pública —32 de 64, incluidos todos los de la Selección argentina-, así como también por las señales TyC Sports y DirecTV Sports.

Fixture Mundial Qatar 2022: los partidos de la fase de grupos

El Mundial comenzará el 20 de noviembre desde las 13 de Argentina, cuando Qatar se enfrente a Ecuador por el partido inaugural en el estadio Al Bait. Ese encuentro iniciará la fase de grupos, que se jugará hasta el viernes 2 de diciembre. El sábado 3 arrancan los octavos de final, que se extenderán hasta el martes 6. El viernes 9 y el sábado 10 se juegan los cuartos de final. Las semifinales se realizarán el martes 13 y el miércoles 14, el tercer puesto el sábado 17 y la final el domingo 18.

Grupo A

Fecha 1

Qatar vs. Ecuador | Domingo 20 de noviembre, a las 13 | Estadio Al Bayt.

Senegal vs. Países Bajos | Lunes 21 de noviembre, a las 13 | Estadio Al Thumama

Fecha 2

Qatar vs. Senegal | Viernes 25 de noviembre, a las 10 | Estadio Al Thumama

Ecuador vs. Países Bajos | Viernes 25 de noviembre, a las 13 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 3

Qatar vs. Países Bajos | Martes 29 de noviembre, a las 12 | Estadio Al Bayt

Ecuador vs. Senegal | Martes 29 de noviembre, a las 12 | Estadio Internacional Khalifa

Grupo B

Fecha 1

Inglaterra vs. Irán | Lunes 21 de noviembre, a las 10 | Estadio Internacional Khalifa

Estados Unidos vs. Gales | Lunes 21 de noviembre, a las 16 | Estadio Ahmad Bin Ali

Fecha 2

Inglaterra vs. Estados Unidos | Viernes 25 de noviembre, a las 16 | Estadio Al Bayt

Irán vs. Gales | Viernes 25 de noviembre, a las 7 | Estadio Ahmad Bin Ali

Fecha 3

Inglaterra vs. Gales | Martes 29 de noviembre, a las 16 | Estadio Ahmad Bin Ali

Irán vs. Estados Unidos | Martes 29 de noviembre, a las 16 | Estadio Al Thumama

Grupo C

Fecha 1

Argentina vs. Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre, a las 7 | Estadio Lusail

vs. Arabia Saudita | Martes 22 de noviembre, a las 7 | Estadio Lusail México vs. Polonia | Martes 22 de noviembre, a las 13 | Estadio 974

Fecha 2

Argentina vs. México | Sábado 26 de noviembre, a las 16 | Estadio Lusail

vs. México | Sábado 26 de noviembre, a las 16 | Estadio Lusail Arabia Saudita vs. Polonia | Sábado 26 de noviembre, a las 10 | Estadio Ciudad Educación

Fecha 3

Argentina vs. Polonia | Miércoles 30 de noviembre, a las 16 | Estadio 974

vs. Polonia | Miércoles 30 de noviembre, a las 16 | Estadio 974 Arabia Saudita vs. México | Miércoles 30 de noviembre, a las 16 | Estadio Lusail

Grupo D

Fecha 1

Francia vs. Australia | Martes 22 de noviembre, a las 18 | Estadio Al Janoub

Dinamarca vs. Túnez | Martes 22 de noviembre, a las 16 | Estadio Ciudad Educación

Fecha 2

Francia vs. Dinamarca | Sábado 26 de noviembre, a las 13 | Estadio 974

Australia vs. Túnez | Sábado 26 de noviembre, a las 7 | Estadio Al Janoub

Fecha 3

Francia vs. Túnez | Miércoles 30 de noviembre, a las 18 | Estadio Ciudad Educación

Australia vs. Dinamarca | Miércoles 30 de noviembre, a las 12 | Estadio Al Janoub

Grupo E

Fecha 1

España vs. Costa Rica | Miércoles 23 de noviembre, a las 13 | Estadio Al Thumama

Alemania vs. Japón | Miércoles 23 de noviembre, a las 10 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 2

España vs. Alemania | Domingo 27 de noviembre, a las 16 | Estadio Al Bayt

Costa Rica vs. Japón | Domingo 27 de noviembre, a las 7 | Estadio Ahmad Bin Ali

Fecha 3

España vs. Japón | Jueves 1/12 | Jueves 1 de diciembre, a las 16 | Estadio Internacional Khalifa

Costa Rica vs. Alemania | Jueves 1 de diciembre, a las 16 | Estadio Al Bayt

Grupo F

Fecha 1

Bélgica vs. Canadá | Miércoles 23 de noviembre, a las 16 | Estadio Ahmad Bin Ali

Marruecos vs. Croacia | Miércoles 23 de noviembre, a las 7 | Estadio Al Bayt

Fecha 2

Bélgica vs. Marruecos | Domingo 27 de noviembre, a las 10 | Estadio Al Thumama

Canadá vs. Croacia | Domingo 27 de noviembre, a las 13 | Estadio Internacional Khalifa

Fecha 3

Bélgica vs. Croacia | Jueves 1 de diciembre, a las 12 | Estadio Ahmad Bin Ali

Canadá vs. Marruecos | Jueves 1 de diciembre, a las 12 | Estadio Al Thumama

El posible camino a la final de Argentina

Si se toma en cuenta el Ranking FIFA de selecciones, Argentina (3), que ganaría el grupo C, se enfrentaría en octavos de final a Dinamarca (10), escolta en el D. En cuartos el rival sería Países Bajos (8), que luego de ganar el grupo A se impondría a Estados Unidos (16) para meterse dentro de los mejores 8.

En semifinales el rival sería Brasil (1), y desde aquí vamos a hacer una salvedad, pues la Canarinha, que vendría de quedarse con el grupo G y de eliminar a Uruguay (14) y España (7), está mejor ubicada en la clasificación FIFA. En una hipotética final nos toparíamos con Bélgica (2), selección que ganaría el grupo F para luego derrotar a Alemania (11), Portugal (9) y Francia (4).

Octavos de final: vs. Dinamarca; Cuartos de final: vs. Países Bajos; Semifinal: vs. Brasil; Final: vs. Bélgica