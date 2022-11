San Lorenzo de Almagro elegirá a sus nuevas autoridades el 17 de diciembre próximo, luego del del fuerte reclamo de la gente por un cambio de rumbo en cuanto a lo dirigencial. Y se confirmaron cuales serán las cinco listas.

Siempre San Lorenzo, la propuesta del Frente de Agrupaciones Opositoras, terminó este arduo recorrido de negociaciones con Cipriano Pommies a la cabeza, y con Ricardo Saponare, quien fue candidato a presidente en los comicios de 2019, como vice. Originalmente el titular del espacio iba a ser Sebastián Pareja, quién dio un paso al costado. Esta lista sufrió varias bajas y cambios desde su lanzamiento oficial hasta el momento de confirmar la candidatura.



Otra propuesta opositora será la del ex vocal de CD Marcelo Moretti, quien finalmente estará acompañado por Darío Coronel en su espacio Boedo en Acción.

César Francis, actual miembro de Comisión Directiva por la minoría, estará acompañado de Cristian Mera en su ya típico Volver San Lorenzo, espacio en el que se presentó en varias de las últimas elecciones. En el caso de Francis, fue uno de los primeros en lanzarse pero de los pocos en no hacer un evento formal con su equipo de trabajo.

La última propuesta opositora será la de Renovación Sanlorencista, encabezada por el empresario de turismo Enrique Ronzoni, que estará acompañado por el contador Matías Noval, quien encabezó al equipo económico en la presentación oficial del candidato hecha en la previa del partido con Huracán.

Por último, se confirmó que el binomio del oficialismo estará conformado por Miguel Mastrosimone y Sergio Costantino, quien estuvo en duda hasta último momento, para intentar darle continuidad a la propuesta de San Lorenzo Siglo XXI. Los actuales vice y secretario estarán acompañados por Sebastián Torrico, que anunció su retiro y se meterá en la política del club.

En el caso particular de Moretti, el ex presidente Carlos Abdo interpuso una denuncia formal contra el candidato. Todo surgió en el marco de una entrevista que le realizó Julian Regueyro en su canal de youtube: Moretti injurió a Abdo haciendo alusión a que el palco que alquila en la cancha de San Lorenzo lo tiene por "amiguismo", y no por haber pagado el canon correspondiente que acredita con lo que efectivamente abonó por el mismo.