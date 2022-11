La Defensoría del Pueblo informó que en estos últimos meses recibió más de 25 denuncias por la presencia de ratas en once escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el organismo exigió a las autoridades del gobierno porteño que "avancen de forma urgente con las tareas de desratización, desinfección e higiene de la vía pública en los alrededores de los establecimientos escolares". La comunidad educativa, por su parte, asegura que son muchas más las escuelas con esta plaga y lo relacionan directamente a la falta de presupuesto. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) llamó a un paro este jueves, en reclamo de mayor presupuesto, "entre otras cosas, para que se desratice periódicamente y no se deje que las ratas se reproduzcan"..

El organismo llevó a cabo actuaciones relacionadas por esta situación en 11 instituciones escolares de la Ciudad de Buenos Aires, que son las que más se ven afectadas por la invasión de roedores. “Recibimos decenas y decenas de denuncias relacionadas con estas once escuelas diciendo que tenían ratas. Hemos tenido varias denuncias de las mismas escuelas este año”, aseguraron desde la Defensoría.

Las explicaciones y los pedidos para actuar están dirigidos a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos de la Ciudad. Las respuestas en su mayoría reconocen la presencia de roedores en los establecimientos y detallan los procedimientos que están haciendo, pero las respuestas que se reciben son “parciales”. “Ellos contestan en base a lo que están haciendo en el colegio por el que se les pregunta, pero es necesario una política integral sanitaria, que sea una política pública. Se pide una solución integral en cuanto a la higiene urbana de la Ciudad, porque desratizando aisladamente no se consiguen soluciones”, sostuvieron desde la Defensoría, que también realizaron distintas recomendaciones a la Ciudad.

Las escuelas que exigen una pronta solución por la gravedad de su situación sanitaria, ubicadas en distintos barrios de la Ciudad, son: la escuela Primaria Nº 1 "Antonio Dellepiane", ubicada en Baigorria 3169; el colegio Del Centenario, escuela Nº 7, distrito escolar 2, ubicada en Río de Janeiro 986, en Caballito; y la escuela Nº 5, distrito escolar 2, en Sarmiento 2.832, de Balvanera.

Otra institución que denunció presencia de ratas es la Nº 3, distrito escolar 16, ubicada en Condarco 3.984, del barrio de Agronomía; la Nº 17, D.E. 9, ubicada en Armenia 2214, del barrio de Palermo; y la Nº 4, D.E. 16, ubicada en Terrada 3983, también en el barrio de Agronomía.

También figura la escuela Nº 5, D. E. 10, ubicada en Moldes 2043, de Belgrano; la Primaria Número 26, D. E. 6, de avenida Juan de Garay 3.974, Boedo; la escuela "José María Ramos Mejía", Nº 16, D.E. 8, ubicada en Don Bosco 4.200, de Almagro; la "Manuel Dorrego", Nº 6, D. E. 10, de la calle Besares 2990, Saavedra; y la Normal Superior "Lenguas Vivas", Nº 1, ubicada en avenida Córdoba 1951.

El gobierno porteño actuó sobre estos establecimientos y se labraron actas que dejaron constancia de esa actuación, "pero se volvió a reiterar el pedido estos días", detalló la Defensoría.

A mediados de este año el bloque del Frente de Todos (FdT) de la Legislatura porteña presentó un pedido de informes por las "graves plagas de ratas" que se encontraron en varias escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Claudia Neira, vicepresidenta segunda del bloque del FdT en la Legislatura porteña, quien firmaba el documento, subrayó: “El pedido de informes inicialmente fue por los reclamos en las escuelas Primarias "Ramos Mejía" y "Manuel Dorrego" por la increíble cantidad de ratas que tienen en sus edificios, pero hoy vemos cómo los reclamos se han extendido a decenas de escuelas que sufren el mismo problema y que tuvieron, incluso, que suspender las clases por la presencia de roedores y excrementos”.

“Resulta llamativo que la ministra Soledad Acuña insista permanentemente en que por ningún motivo se pierda ningún día de clases pero ante este reclamo de padres y docentes hace oídos sordos, poniendo en riesgo la salud de la comunidad educativa”, agregó la legisladora. “Esta permanente falta de respuesta del gobierno de Larreta es lo que termina desprestigiando a la educación pública de la Ciudad”, concluyó Neira.

En tanto, el gremio Ademys realizó este martes un abrazo a la Escuela Comercial 4, en el barrio de San Telmo, con las consignas "Basta de ratas y techos caídos" y "Desratización y solución ya a los problemas de infraestructura". Además, esta semana, en la Escuela Media Número 2, "Arturo Jauretche", del distrito escolar 19, se pudieron filmar imágenes de ratas dentro de tachos de basura que están en el patio y los pasillos del colegio.

Desde UTE denuncian que no se están haciendo las desratizaciones y limpiezas como corresponde, por lo cual lo que empezó con una rata o excrementos en algunas aulas se convirtió en un problema mucho más grave. “Lo que estamos viendo es que lógicamente, donde no se desratiza las ratas se reproducen”, enfatizó Guillermo Paroni, secretario adjunto de UTE.

“Hay varios colegios, los once que entraron en la denuncia es donde la situación es terrible, pero se extiende a todas las escuelas, porque no hay un proceso de desratización. Tendría que ser un proceso constante y permanente la desratización y eso no pasa en ninguna escuela”, continuó diciendo el docente.

“Cuando hay mantenimiento permanente no se generan todos esos espacios donde las ratas se pueden reproducir. Todo lo que tiene que ver con mantenimiento e higiene tampoco se cumple”, sostuvo Paroni y dijo: “Por eso mañana hay paro, la desinversión que está habiendo es enorme”.

Informe: Mercedes Chamli