La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) presentó este jueves el Instituto de Federalismo Juan Carlos "Chueco" Mazzón. Se trata de un espacio para impulsar el debate de políticas públicas y de la unidad, con la mirada puesta en cerrar las inequidades, abordar los desafíos de la Argentina y apostar por una economía con desarrollo.

En el evento expusieron Víctor Santa María, Secretario General del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de Edificios, Nicolás Trotta, ex ministro de Educación de la Nación y director general del CCD, Sivina Batakis, presidenta del Banco Nación, y quién tendrá a cargo la coordinación del Instituto, y Mariela Mazzon, hija del histórico armador del peronismo.

Santa María mencionó que el Instituto se lanza a través de la UMET que es un “lugar de unidad, de encuentro”. Recordó que la Universidad fue inaugurada por Lula y Cristina Fernández de Kirchner, y que “fue un lugar en el que se trabajó para unir y generar el Frente de Todos”. Un frente que funcionó como “imán de atracción para salir adelante como país” y dejar atrás políticas propias del liberalismo que estaban arrasando con la Argentina.

El titular del Suterh mencionó que es un orgullo que el Instituto lleve el nombre del “Chueco” Mazzón, quien aseguró que fue “un gran generador de unidad y fuerza para el peronismo, con las mismas convicciones y desafíos que tiene por delante el Instituto: ayudar a la unidad de la Argentina”. Esta fue una lectura compartida por Nicolás Trotta, quién expuso a continuación, y destacó la importancia de este nuevo Instituto de UMET.

“Es importante conseguir una unidad del movimiento obrero ante los desafíos complejos que existen en el mundo y en el país. UMET es un espacio que no puede ser neutral. Cada idea es sostenida por una mirada del mundo, y acá la idea principal es la defensa de los trabajadores”, dijo Trotta.

Mencionó además que “la unidad es la clave para impulsar el país, y se requiere en este camino generar una agenda federal de desarrollo, generación de riqueza e inclusión social”. Destacó el rol que tendrán para la Argentina de los próximos años no sólo el agro sino el sector de la energía, la minería, y también la economía del conocimiento. Planteó la relevancia de un modelo de país con el que se generé más valor agregado y más trabajo. “No alcanza con crecer si desde el Estado no se planifica el cierre de las inequidades”.

A continuación habló Mariela Mazzón, quién contó anécdotas personales de su padre, y abogó por lograr una agenda de crecimiento, con inclusión social y en la misma lógica igualdad de oportunidades. “El Instituto es un canal para colaborar en generar uniones y enfrentar desafíos”, dijo.

En el cierre del evento expuso también la ex ministra de Economía, Silvina Batakis. La actual presidenta del Nación tendrá entre su responsabilidad formar parte de la coordinación del flamante Instituto. “Tenemos una deuda pendiente con el federalismo. Necesitamos profundizar su análisis. El eje del desarrollo debe pasar por las provincias”, aseguró.

Aseguró que el mundo y la Argentina atraviesan por un contexto histórico de transición, en el cuál la robotización y la tecnología generan enormes desafíos. Y en ese contexto el país tiene una oportunidad. “La tecnología es clave para poder entrar en un sendero de desarrollo que incorpore a todas las provincias”.

Batakis planteó también “se necesita dar un salto desde la lógica del individualismo a la de los derechos colectivos. “Si hay desigualdad, no sólo hay un problema económico sino político. La Argentina tiene que ampliar la frontera de producción de forma federal, aprovechando las capacidades de sus trabajadores, generando recursos, divisas y empleo. La decisión para que esto se materialice es una decisión política”.