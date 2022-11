La defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, cuestionó este viernes la iniciativa del diputado del PRO y aspirante a la gobernación bonaerense en 2023 Diego Santilli para bajar a 15 años la edad de imputabilidad.



Por AM750, Graham explicó que este tipo de iniciativas no termina teniendo influencia en los números de la violencia y que surge como respuesta a la "presión de los medios de comunicación”.

En la vereda de enfrente, Santilli consideró que la ley penal juvenil es "anacrónica y vetusta". "No representa lo que nos pasa hoy con los niveles de violencia. 5 de cada 10 menores que cometieron delitos tiene 15 años. No puede no pasar nada frente a un homicidio", agregó.

La respuesta de Graham

Consultada por Mediodía 750, Graham le recordó al diputado del PRO que la convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a la que Argentina suscribe, señala que "no se puede bajar la ley de punibilidad" porque es una medida "regresiva" en materia de Derechos Humanos.



Además, cuestionó los datos aportados por el exministro porteño y calificó como puramente mediática la propuesta: “El comité de los derechos de los niños de las Naciones Unidos, que es la autoridad a nivel global más importante que tenemos, dice en sus observaciones a Argentina que hay que actualizar la ley, pero sin aumentar las penas y bajar la ley de imputabilidad”.

“El comité le dice al mundo que no hay nada peor para un niño o niña que acercarse a la justicia penal. Tenemos que enfocar todo en la prevención. Lo que tendría que preocuparle a todo el mundo adulto y a aquellos que tienen capacidad de decisión son los índices de desigualdad. Porque es la desigualdad lo que genera la violencia, no la pobreza", añadió.

Y concluyó: "Los chicos son más víctimas que victimarios. De la pobreza, de la indigencia, de la falta de vacantes, etc. No vamos a dejar pasar, como no pasaron desde 1989, proyectos para bajar la ley de imputabilidad. Esto responde más a la presión de los medios de comunicación que a verdades y realidades que viven nuestros países. Sería bueno que los diputados y senadores lo tengan claro”.