El rapero YSY A, de 24 años, lanzó su nuevo álbum “Ysysmo”, el cual logró convertirse en el mejor debut en Spotify de un artista argentino: posicionó las 12 canciones del disco en el top del 1 al 20 de la lista “Top 50 Spotify Argentina”.

“Todos los track del disco están entre el puesto 1 y el 20 en Spotify Argentina”, celebró el artista en un posteo publicado en su cuenta de Instagram. A su vez, también destacó que “a 24 horas del lanzamiento, las canciones del álbum acumularon 11.192.646 reproducciones”.

“Solo puedo agradecerles a ustedes, mis fieles, mis seguidores, mis demoledores. Yo soy completamente independiente, no tengo pauta en la radio, en la TV, no tengo una puta repro comprada, no tengo feats en ningún track del disco, no hay nada inventado”, escribió. “Esto es 100% gracias a ustedes, no saben lo que se siente en el alma de este artista al que le salvaron la vida”, agregó.

El sencillo “Cómo chilla ella” se posicionó en el puesto 1 del ranking a 24 horas del lanzamiento del álbum. Le siguió “Relojes reventados” (3), “Cuántos términos” (4), “Cuánto vale hacer el amor” (5), “Uoh oh oh” (6), “A por todo” (7), “Un piso más” (9), “Cuál” (10), “Para esta soledad” (13), “Ser el trap” (14), “Heridas al fuego” (15) y “Todo pago” (20).

¿Quién es YSY A?

Alejo Nahuel Acosta, alias YSY A, es rapero, productor y diseñador, nacido en Buenos Aires. Fue uno de los fundadores de El Quinto Escalón a sus escasos 13 años junto con el músico y presentador Muphasa MC.

Cuando la competencia llegó a su fin, decidió lanzar su carrera musical y en 2018 formó el trío Modo Diablo con Neo Pistea y Duki, popularizando el trap en el país con canciones como “Quavo” o “Trap n’ export”.

Ese mismo año lanzó su primer álbum “Antezana 247”. Tras un extenso repertorio que se puede escuchar en todas las plataformas, en 2021 estrenó su tercer disco, "Trap de Verdad", con su propio sello, Sponsor Dios.