El escenario Bits by Axion, que albergó la mayoría de propuestas de djs del sábado, fue la gran sorpresa del festival. Pequeño y redondo, con la cabina situada en el medio y pantallas led 360º que lo rodeaban, recibió a Santiago Uribe, [email protected], Tayhana, Crystallmess, UNIIQU3 y VTSS. Una propuesta que cumplió altamente con algo que es difícil de lograr en contexto festivalero: fue una auténtica rave, íntima e inmersiva.

Tayhana, la productora y dj de Caleta Olivia, dio su primer show en su país natal luego del estallido de popularidad que le significó haber trabajado junto a Rosalía en el track CUUUUuuuuuute, del aclamado Motomami. El set de la patagónica fue una fiesta de alta velocidad, catarsis y mestizaje sonoro. Con sonidos latinos de todo el continente como eje y con su porte siempre imperturbable, Tayhana ofreció una deconstrucción de la guaracha, el baile funk, el reggaetón y la cumbia, en clave raver.

El escenario recibió un flujo permanente de gente. Foto: Alejandra Morasano

No faltaron tampoco Shakira ni Chayanne, ya clásicos en su sets, ni por supuesto Rosalía. La atmósfera fue carnavalesca y pagana, y no solo por la habilidad y la selección de la productora sino también por el público, completamente entregado, que colmó el escenario a puros bailes, saltos y agite casi futbolero.

Luego llegó el turno de Crystallmess, la dj afrofrancesa que ofreció una combinación entre el sonido break típicamente UK, trance, tribal y detalles latinos. UNIIQU3, por su parte, demostró por qué es una de las referentes indiscutidas del Jersey Club. Beats sincopados, remixes pop y hip hop, sensualidad y un permanente ida y vuelta cargado de groove entre tracks para saltar y tracks para mover el culo.



Por último, al poco tiempo de que UNIIQU3 hiciera sonar Boddack Yellow de Cardi B, VTSS y lsdxoxo llegaron a la cabina para cerrar la noche. La polaca y el estadounidense son dos de los responsables de la desacralización del sonido techno en los últimos años, mezclando cada uno por su cuenta ese género con deconstructed club, ghetto tech, pop, eurodance, hardcore y -nuevamente- sonidos latinos.

Tayhana debutó acá con un set a alta velocidad de catarsis y mestizaje. Foto: gentileza Giuliana Reyna

Los dos amigos brindaron una rave a la altura de un festival que ya de por sí fue una fiesta. La gente estaba encendida y ellos también: había química tanto hacia adentro como hacia afuera de la cabina, se notaba que ambos djs estaban disfrutando y el feedback de energía entre ellos y el público, que se apiñaba alrededor, era constante.

El set tuvo futurismo y nostalgia, y no dejó dudas de por qué son hoy dos de los selectores más celebrados del panorama internacional. El común denominador fue la diversión y la invitación al baile desenfrenado: "For Your Entertainment", como reza la consigna de las fiestas que organiza VTSS en Londres, donde vive. Siendo la propuesta más europea del lineup, y tratándose de djs que forjaron gran parte de sus carreras en Berlín, el techno fue solamente la matriz de su set, donde hubo lugar para Kylie Minogue, Justin Timberlake, Shygirl (quien tocó en el festival el domingo), Tayhana (la segunda vez que sonó CUUUUuuuuuute!), guaracha y hasta cuarteto.

En un guiño generacional, VTSS cerró una fiesta que nadie quería abandonar -y se notaba que ella tampoco- con Heads Will Roll, de Yeah Yeah Yeahs, un hit significativo para quienes nos estábamos empezando a interesar por la música electrónica allá por fines de la década del 2000.

Hernán Cattáneo fue uno de los principales atractivos de todo el festival. Foto: Alejandra Morasano

También tocaron, en otros escenarios, el colectivo mexicano NAAFI, el dúo argentino Caza Beats. Y hasta Hernán Cattáneo, que se presentó en formato live en uno de los escenarios principales, como cabeza de cartel. En general, la programación de djs fue diversa en cuestiones de género y orígenes, pero si hay una conclusión que puede extraerse luego de bailar con todo el lineup es que el sonido latinoamericano está pasando por su mejor momento a nivel global. Ya no es cosa de nicho o estrictamente local: el club latino tomó las cabinas del mundo y lxs djs que tienen cierto gusto por el eclecticismo y la experimentación están fascinadxs.

Es interesante y sobre todo divertido bailarles mientras tratan de comprenderlo y de incorporarlo a sus universos estéticos, y ver cómo se generan nuevos significados. La curaduría de djs del Primavera Sound Buenos Aires estuvo a la medida de un público del sur del mundo que viene del indie y que se crió en base a Boiler Room y NTS radio. Música de todos lados, inspirada y poco ortodoxa, para personas con muchas ganas de bailar.





¿Querés leer más sobre el Primavera Sound Buenos Aires?