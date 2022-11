El exmediocampista de la Selección argentina Maximiliano Rodríguez remarcó este lunes la importancia de ganar en el primer partido en el Mundial de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita, mientras que expresó cómo ve al equipo albiceleste y la necesidad de no especular con un posible rival de octavos.

"Siempre llegás con tensión, nervios y ansiedad. Se generan muchas cosas que solo se expresan en el campo de juego. Una vez que pasa te sentís mucho mejor y estás más relajado. Un triunfo sería lo ideal, es importante para la parte mental. Yo quiero ganar siempre, a mí me da lo mismo jugar bien o mal, más allá de que uno quiere ser vistoso", explicó Rodríguez con vistas al duelo contra Arabia Saudita.

La "Fiera", quien disputó tres Copas del Mundo y marcó goles históricos como el penal frente a Países Bajos en la semifinal de Brasil 2014 y la volea a México en octavos de Alemania 2006, se refirió al plantel actual de la Selección nacional.

"Hay muchos que van a jugar su primer Mundial. Yo también tuve referentes que me daban tranquilidad. A veces es bueno tener ese miedo porque te hace estar más alerta y concentrado. Hay que ver cómo lo va llevando cada uno, pero son jugadores con una jerarquía y una mentalidad ganadora que no creo que les pese", consideró.

Además, resaltó que siempre se debe pensar en un partido a la vez y no es positivo estar especulando por los posibles rivales en los octavos de final.

"Toque el que toque. Nunca se especuló y no lo van a hacer ahora. En ese caso lo que quieren los chicos es ganar y ganar. Están acostumbrados y juegan para eso. Lo más importante es lo que haga Argentina", manifestó en declaraciones a TyC Sports.

El ex mediocampista recordó que el único secreto para un debut exitoso está ligado a que el grupo tenga jugadores que rompan con el esquema: "Necesitas al Kun (Sergio Agüero) o al Pocho (Ezequiel Lavezzi) que son los que rompen un poco el molde y el resto empieza a engancharse con sus locuras. Ahora lo tenemos al Papu (Alejandro Gómez). Siempre se los necesita a los que distienden un poco porque alegran al grupo y al entorno".

Por último, hizo un análisis sobre los candidatos para el Mundial Qatar 2022: "Creo que la Selección Argentina está en el pelotón de los candidatos. No hay que tener miedo o esconderse. Argentina va a estar siempre. Las otras selecciones la quieren evitar y más teniendo a Messi. Brasil y Francia también tienen grandes selecciones y van a estar peleando por llegar a la final", cerró.