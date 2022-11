En las próximas horas se define el futuro de Cristian Lema y Juan Manuel García en Newell’s. Con el defensor el club tiene diferencias económicas a resolver, mientras que con el delantero los problemas son deportivos, dado que Gabriel Heinze reclama un refuerzo para la posición de ataque. Bajas expectativas de renovación en ambos casos por parte de la directiva.

Heinze quiere a Lema en el equipo el año que viene. Pero su continuidad no es prioridad y su contrato es uno de los más importantes del presupuesto. Las diferencias económicas entre lo que le ofrecerá el club y lo que pretende el jugador hace probable que Lema decida alejarse del parque Independencia, más aún porque tiene ofertas de Estudiantes, Lanús y Peñarol de Uruguay. Y si Lema no renueve los leprosos irán a la búsqueda de José Canale, el defensor paraguayo que pasó por el club el año pasado y no se quedó por negativa de Libertad de Paraguay, dueño de su pase. Canale siempre quiso volver y tras su reciente paso a préstamo por Godoy Cruz debe volver a Paraguay, donde nunca logró ganarse un lugar en el equipo principal de Libertad, lo que abre las posibilidades de negociar su retorno a Newell’s, más aún con el interés de Henize por sumarlo.

La situación de García, en cambio, es muy diferente. El delantero no está en consideración del nuevo entrenador leproso y su préstamo vence a fin de año. García se quiere quedar pero el pedido de Heinze por contratar un delantero lo deja afuera del equipo. García tuvo un buen año en Newell's pero su bajo promedio de gol limita su pretensión de jugar en el exterior.

Por otra parte, la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó ayer que el sorteo de la Copa Sudamericana 2023 será el 22 de marzo. Newell’s no será cabeza de grupo, por lo cual es probable que se enfrente a un rival de Brasil. El torneo en su fase de grupo garantiza seis partidos pero solo el primero accederá a los octavos de final.