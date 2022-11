El senador radical por la séptima sección electoral, Alejandro Celillo, expresó el descontento existente en algunos sectores de su partido respecto a la toma de decisiones dentro de la coalición opositora. En medio de la discusión provincial, dialogó con Buenos Aires 12 y validó las críticas de Juntos por el Cambio a la falta de información que existe sobre la ejecución del Presupuesto 2022 que imposibilita analizar el proyecto de ley sobre los gastos e inversiones de cara al 2023.

—¿Cuál es el análisis de las elecciones internas del fin de semana?

—Muestra la dinámica que ha adquirido el radicalismo. Es una elección interna donde no se esperaba tanta participación y que refleja un apoyo fuerte a nuestra línea de Adelante Buenos Aires, con 100 distritos en manos de esta fuerza, mostrando un respaldo a la figura de Maximiliano Abad y la de Facundo Manes.

—¿Los resultados encaminan la candidatura de Abad como gobernador?

—Abad es un precandidato a gobernador por mérito propio, por su trayectoria y peso específico. Es el principal artífice de la fortaleza actual del radicalismo bonaerense.

—¿Cuál es la perspectiva de la UCR de cara al 2023?

—Nosotros como radicalismo hemos recuperado fuerza y presencia. Nadie busca romper el espacio, pero queremos concretar dentro del acuerdo de Juntos por el Cambio, un nuevo modo de distribuir las fuerzas. Hemos hecho una buena elección en las PASO 2021. Somos un partido que mantiene la organicidad y queremos que eso sea visible dentro del espacio.

—¿Considera que eso no sucedió anteriormente?

—No queremos que se reviva el error de 2015. En aquel momento, si el bien PRO ganó obviamente la interna, no abrió lugar puertas adentro del espacio y creo que eso termino perjudicando a la gestión. Queremos reconocimiento.

—¿De qué tipo?

—En todo sentido. Ser consultados, estar en la constitución de la mesa de decisiones, participar en la elaboración de planes de gobierno conjunto, con presencias repartidas. Ser más protagonistas.

—¿Lo ve posible cuando hoy existe una interna feroz en el PRO?

—Nosotros como partido tenemos los mecanismos para ordenarnos por el lado nuestro. Ellos tendrán que evitar que se dañe el espacio para la definir sus candidatos y la correlación de fuerzas con los socios.

—¿Cómo tomó las críticas contra Facundo Manes luego de sus dichos sobre Mauricio Macri?

—Yo creo que en ese momento la reacción del PRO fue desmedida y un poco actuada. No podemos convivir en un espacio donde no haya libertad de expresarse. Si hay algo que recuperó la democracia es la posibilidad de expresarse. Uno puede estar de acuerdo o no, pero no puede haber ese espíritu censor.

—¿Qué evaluación hace del presupuesto 2023 presentado por el gobierno de Axel Kicillof?

—Inicialmente el presupuesto está atado al de Nación, y el de Nación es cuestionable por todos lados. Pero un presupuesto hay que agarrarlo con pinzas. Con una probable inflación del 60 por ciento nos quedamos cortos. Por otro lado, no tenemos información del segundo y tercer trimestre de la ejecución provincial. ¿Para qué querés la plata?

—¿Es común esta falta de información?

—Sólo en el año de pandemia, Bianco concurría. No hubo el hermetismo que existe hoy.

—¿Y esto por qué se da hoy?

—Porque es un gobierno que no quiere rendir cuentas