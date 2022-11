El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, avisó este miércoles que existen "posibilidades" de cambiar la lista de los 26 futbolistas de cara al inicio del Mundial de Qatar del próximo martes contra Arabia Saudita, por el grupo C, debido a las molestias físicas que aquejan a algunos.



"Tenemos algunos problemas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Si soy sincero, no puedo asegurar al ciento por ciento, y por suerte o mala suerte tenemos la posibilidad. La lista que podríamos cambiar es la de 26, la prelista de 50 ya está cerrada", alertó el entrenador post goleada contra Emiratos Árabes Unidos por 5-0 en Abu Dhabi y dejó así la puerta abierta para una modificación futura. La reglamentación les permitirá a los cuerpos técnicos mundialistas modificar los 26 nombres hasta el día anterior del primer partido.



Los futbolistas que no estuvieron en el amistoso por problemas físicos son Nicolás González, Paulo Dybala, Cristian "Cuti" Romero y Alejandro "Papu" Gómez. Es que si bien Lautaro Martínez practicó de manera diferenciada en las últimas horas, solamente se lo reservó de manera preventiva.



"Les dimos minutos a algunos jugadores que no venían sumando minutos. Vamos a darles descanso ahora y nos prepararemos para el debut con Arabia Saudita, que no será sencillo", continuó.



"No les podemos decir a los jugadores que levanten la pierna en los amistosos, ya son grandes y saben hasta dónde arriesgar. Tenemos más días para definir la lista, esperemos que no suceda pero tenemos la chance de modificarla, dependiendo de cómo llegan", confesó Scaloni con desánimo.



En relación a la victoria sobre Emiratos Árabes, el entrenador reconoció: "No era fácil jugar antes del Mundial, corríamos un poco de riesgo pero lo terminamos bien". Además, Scaloni analizó que tuvieron "desajustes normales" con un partido tan cercano al Mundial y vio "similitudes" con Arabia Saudita, rival del inicio este martes, a las 7 (hora argentina) en Doha.



Argentina regresará a Doha, donde seguirá con el entrenamiento en la Universidad de Qatar, y buscará arribar de la mejor manera al partido inicial.



"Estamos en un gran momento"

El mediocampista Rodrigo De Paul, por su parte, valoró el "gran momento" del equipo tras la goleada sobre Emiratos Árabes Unidos. "Llegamos bien, en un gran momento. Era importante jugar con la mentalidad del Mundial, que es la que necesitamos para conseguir buenas cosas", expresó De Paul, uno de los puntos altos del seleccionado en la goleada.

Rodrigo De Paul con la pelota dominada.

"Estamos con confianza pero para muchos será el primer Mundial y por eso el debut será importante. Este es el camino", remarcó el jugador de Atlético de Madrid, quien además admitió que hay "mucha ansiedad" pero destacó la importancia de la concentración del "grupo que puede seguir creciendo".

Por último, el futbolista surgido de Racing Club se refirió a la ausencia de Giovani Lo Celso, quien fue homenajeado en la previa con un cartel de apoyo tras perderse el Mundial por lesión. "Gio era super importante tanto adentro como afuera de la cancha. Es como un hermano para mí. Hicimos todo este recorrido juntos y cuando miro a la izquierda y no lo tengo, es difícil", completó De Paul, visiblemente emocionado.

"Estoy contento porque pude sumar minutos"

Por su parte, Leandro Paredes expresó su alegría ya que pudo completar casi todo el partido, luego de una inactividad por lesión en Juventus. "Estoy contento porque pude sumar 80 minutos después de la lesión. Ojalá lleguemos de la mejor manera", dijo Paredes en rueda de prensa tras la goleada en Abu Dhabi, en el último amistoso del seleccionado antes del Mundial de Qatar.

"Necesitaba jugar para ver cómo estaba y para sentirme bien. Estoy contento", agregó el jugador de Juventus, que antes de sumarse al seleccionado había acumulado apenas 35 minutos en los últimos dos partidos tras superar una lesión que lo dejó afuera de las canchas por casi tres semanas.



"Nosotros estamos tranquilos, sabemos que la gente está ansiosa, a menos de una semana para el debut, pero venimos por el buen camino aunque siempre se puede mejorar", destacó el ex Boca Juniors. Al igual que De Paul, Paredes remarcó la importancia de mantener la valla invicta. "Si seguimos sólidos en defensa con los jugadores que tenemos adelante las chances de gol serán muchísimas", aseguró el jugador con más presencias en el ciclo de Scaloni y que jugará su primer Mundial. "Lo tomo con mucha tranquilidad y calma, es un sueño que estoy por cumplir", admitió.