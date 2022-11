El gobernador Omar Perotti encabezó la apertura de sobres con las ofertas económicas para una nueva obra de ampliación del Acueducto Gran Rosario, ramales Funes e Ibarlucea. Dichos tramos cuentan con una inversión actualizada a octubre de casi 4.200 millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses. El intendente de Funes, Roly Santacroce, recordó que “esta obra se proyectó no menos de 5 o 6 veces y no sucedió. Y cuando pasen los años sabremos que este es el gobernador que más obras hizo en la provincia, de las que no se ven. Las obras de infraestructura es desarrollo en los pueblos, cuando se desarrollan los pueblos vienen las inversiones y el empleo”.

El gobernador recordó que “en Santa Fe, teniendo un río de 800 kilómetros, no tenemos agua en todas las localidades lindantes. Por lo cual, cuando nos adentramos en la provincia, no contamos con esa provisión”. Y explicó: “Desde el primer día, nos planteamos como objetivo central, la realización de una obra completa de infraestructura que pueda abastecer y ampliar lo que hoy le permite la cercanía del río a las dos principales ciudades de la provincia como Santa Fe capital y Rosario”. Marcó la importancia de “avanzar en los acueductos para llegar a la franja oeste con agua potable y recursos propios, recursos nacionales y financiamiento internacional. Es la combinación para poder destrabar estas obras que beneficiarán a más de 550.000 habitantes”.