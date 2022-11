El Senado discute una nueva moratoria que propone un plan de pagos de deuda previsional. Pero, más allá de su aprobación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) cuenta actualmente con una alternativa para acceder a una jubilación sin aportes, en caso de que no alcanzar el mínimo de 30 años.



Según el esquema previsional, los argentinos pueden jubilarse a partir de los 65 años y las argentinas, a partir de los 60. A su vez, deben tener al menos 30 años de aportes previsionales, algo que en muchas ocasiones no se cumple producto de los altos niveles de trabajo informal en el país.



Para quienes no cumplen con este requisito de tres décadas de aportes, existe –hasta este año– la posibilidad de pasar a la pasividad de todas formas, a través de la Ley de Jubilación sin Aportes. La norma se sancionó en 2019, después de que se prorrogara tres años la moratoria previsional sin aportes.

Bajo este esquema, a medida que los jubilados cobran mes a mes, pagan los aportes adeudados mediante cuotas que se descuentan de cada uno de sus haberes durante alrededor de 60 meses –cinco años–.

Requisitos para acceder a la jubilación sin aportes

El trámite puede realizarse desde la web oficial, ingresando la clave de seguridad social. Además, ANSES permite acercarse sin turno a cualquiera de sus sucursales para iniciarlo. Para comenzar a cobrar la jubilación sin aportes, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener la edad mínima : 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los hombres.

No tener los 30 años de aportes .

No cobrar ninguna otra jubilación nacional o provincial, ayuda social o pensión no contributiva . En caso de recibir alguno de estos beneficios, se debe renunciar a él para poder acceder a este tipo de jubilación.

Quienes tienen una pensión por viudez, podrán acceder a la jubilación pero deberán abonar la moratoria al contado, ya que no tendrán la opción del plan de cuotas.

De qué se trata el proyecto de moratoria previsional y cómo avanza en el Congreso

Como la actual Ley de Jubilación sin Aportes está a punto de vencer el próximo mes, el Gobierno busca convertir en ley la nueva moratoria previsional antes del 1 de enero. El proyecto ya tiene media sanción en el Senado y resta que lo apruebe Diputados.

Desde ANSES reconocieron a Página/12 que aún no cuentan con los votos, pero advierten que si la iniciativa no obtiene luz verde unas 800 mil personas que cumplan la edad necesaria para jubilarse durante el año próximo no van a poder hacerlo porque no van a tener los años de aportes que exige la ley y la moratoria actual vence a fin de año.

El documento propone dos esquemas: en el primero, a quienes ya tienen la edad para jubilarse pero no cuentan con los aportes suficientes se les permitirá cancelar la deuda previsional en cuotas mensuales pudiendo saldar años anteriores a 2008. Cada mes adeudado será equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible que actualmente equivale a 4896 pesos. Podrá abonarse en hasta 120 cuotas para personas con gran cantidad de años adeudados.

El segundo componente es para quienes se encuentran a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria, pero tienen deuda previsional. A ellos se le permitirá cancelar períodos pasados de aportes faltantes, los cuales no podrán ser posteriores a marzo de 2012. Cada período a cancelar también será equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible. Los que están en esta situación son unas 552 mil mujeres de entre 50 y 59 años y unos 327 mil valores de entre 55 y 64 años. El 74 por ciento de ese universo debe en promedio 14 años de aportes.

