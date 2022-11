La causa de la “Gestapo” antisindical deberá mudarse a los tribunales de Comodoro Py –como querían los exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista y de la gobernación de María Eugenia Vidal–. El juez federal platense Ernesto Kreplak deberá mandar el expediente después de que la Sala IV de la Cámara de Casación rechazó un planteo del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina contra la mudanza de la investigación.

Los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo dieron la puntada final para que la última causa de espionaje macrista que tramitaba por fuera de los tribunales de Comodoro Py tenga que mudarse a Retiro. Al rechazar un recurso de Medina dejaron firme un fallo de la Cámara Federal porteña que había dicho que la causa que instruyó Kreplak debe tramitar conjuntamente con los expedientes sobre espionaje que tiene Marcelo Martínez de Giorgi.

La Sala IV de Casación intervino en dos momentos para propiciar el pase. Primero, anuló una resolución de Eduardo Farah, que decía que era la Cámara Federal de La Plata la que debía resolver la competencia. Lo hizo a pedido del exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stefano. Una vez anulado ese fallo, Farah se sumó a Mariano Llorens y a Pablo Bertuzzi para decir que Gestapo debía mudarse. El “Pata” Medina no tuvo la misma suerte que el exjerarca de la AFI: cuando fue a golpear la puerta de Casación, le contestaron que su recurso no era admisible porque no era una sentencia definitiva.

“Vemos con preocupación que la causa finalmente se mude a Comodoro Py. Del lado de los imputados, el traslado es visto como un intento de buscar impunidad”, le dijo a Página/12 César Albarracín, abogado de Medina. “Nosotros vamos a reclamar que continúen avanzando con quienes ya están imputados y que se llame a los máximos responsables, que ya habían sido señalados por el juez Kreplak”.

La investigación de la Gestapo se inició el 27 de diciembre pasado, cuando la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció el hallazgo de una grabación de una reunión que se hizo en la sede porteña del Banco Provincia para concertar cómo armarle causas al “Pata” Medina y meterlo preso. Por estos hechos, Kreplak procesó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, que es quien se entusiasmó con la conformación de una “Gestapo” para terminar con los sindicatos. También fueron procesados Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia bonaerense), el senador provincial Juan Pablo Allan y Julio Garro, actual intendente de La Plata. El magistrado también dictó el procesamiento de tres mandamases de la AFI macrista: De Stefano, el exjefe de gabinete Darío Biorci y el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra.

Para Kreplak, la decisión de avanzar contra Medina se tomó en una reunión en la Casa Rosada de mayo de 2017, en la que participaron, entre otros, Mauricio Macri y Gustavo Arribas. Todo indicaba que, si los procesamientos se confirmaban, el magistrado iba a avanzar con Macri, Vidal y los jerarcas de la AFI. Sin embargo, eso no pasó.

La Cámara de La Plata jamás revisó esos procesamientos, por lo que el tema quedará en manos del tribunal de apelaciones de Comodoro Py. Llorens y Bertuzzi ya batieron el récord de socavar las investigaciones sobre el espionaje durante la era Cambiemos: en un caso había cuentapropismo; en otro no fue delito porque estaba en riesgo la seguridad del presidente y en un tercero hablaron de fallas en la recolección de la prueba y la investigación. La Cámara Federal no solo tendrá para revisar los procesamientos sino también un planteo para anular directamente la causa por el origen del video hallado en la AFI.