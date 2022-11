Unas pocas horas después de que se confirmara la muerte de Hebe de Bonafini, su histórica organización, Madres de Plaza de Mayo, convocó para el próximo jueves a una nueva ronda para homenajear a su presidenta y referente mundial. Lo hizo a través de una emotiva publicación en redes, que da cuenta cómo Hebe había pedido que se celebre su funeral.

La emotiva palabra de Hebe

Quiero que me recuerden como una madre que luchó por los 30.000 desaparecidos, de 30.000 hijos, o muchos más a lo mejor que nunca sabremos la cifra real. Una mujer común que lava, plancha y cocina.

No soy nada de otro mundo. Sobre todo eso, que no me hagan otra que estoy que soy. No me gustaría.Por eso digo que el día que yo muera no me tienen que llorar, tienen que bailar, que cantar, que hacer una fiesta en la Plaza. Porque hice lo que quise, dije lo que quise, y peleé con todo por lo que quise.