El Mundial despierta las pasiones de todas las generaciones. Adultos, jóvenes y niños viven con emoción cada uno de los partidos de la Selección Argentina en Qatar. Alientan por su país. Gritan con el puño cerrado cada gol como si fuese el último. Pero los más chicos lo atraviesan con una ilusión que maravilla. Y más aún en el caso de cuatro niños que, siguiendo los pasos de sus abuelos, comentarán con agudos análisis los encuentros de La Scaloneta.



Claro que el ejemplo de sus abuelos es envidiable. Se trata, ni más ni menos, de los nietos de Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo y Alejandro Fabbri, tres los periodistas, relatores y comentaristas más destacados del país, que han hecho historia con frases únicas, marcadas a fuego en la memoria de toda la Argentina.

Los comentarios forman parte de Cada vez más grandes, un programa que se emite mediante la plataforma Relatores y que este lunes, tras la derrota de la Argentina ante Arabia Saudita, tuvo exquisitos análisis de Bruno y Fidel, los nietos de Apo; Nino, nieto de Víctor Hugo; y Licha, nieto de Fabbri.

“Para mí no estuvo del todo bien”, “la Selección para mí lo tenía ganar”, “Arabia Saudita no jugó mal”, “Messi estuvo muy bien, pero se pinchó”, “el arquero atajó todo”, fueron algunas de las reflexiones de los jóvenes comentaristas que no superan los diez años. Las frases no quedan allí: “De Paul estuvo muy flojo, al final se prendió a dar algunos pases a Di María”, son otros de los análisis que se escucharon en el primer envío del programa especial por el Mundial de Qatar 2022.

Desde la plataforma de Relatores informaron que “esta singular propuesta contará con reflexiones y comentarios de sus jóvenes conductores”.



Palabras mayores

Ejemplos tienen de sobra los cuatro niños comentaristas. En el caso de Víctor Hugo, además, se encuentra en Doha, Qatar, siguiendo el Mundial con sus relatos. Después de dos ediciones sin asistir, el conductor de la AM750 volvió a decir presente en esta Copa del Mundo, donde desplegó todos sus dotes en el encuentro entre Argentina y Arabia Saudita.

Pero además, el programa cuenta con la participación de Apo, uno de los más exquisitos comentaristas de fútbol de la Argentina, que aparece como un mediador del diálogo entre los niños, incluso sumándose aportando su mirada en muchas ocasiones. "¿Le ganará Argentina o no a México? ¿Cómo jugará?", les pregunta Apo a los cuatro chicos, incluso aportando docencia: "Los partidos se ganan una vez que se terminan".

Fidel no duda en responder: "No va a ser fácil el partido contra México, pero tampoco creo que sea complicado", arriesga el pequeño, sentado frente al micrófono, con la camiseta argentina. "No hay que subestimar al rival", repite las palabras de su abuelo.

"Para el sábado el ánimo lo tienen que levantar. No es aconsejable hacer muchos cambios. Creo que un cambio que habría que hacer para mejorar el equipo es sacar a De Paul y poner a Alexis McAllister", suma Licha. Nino, nieto de Víctor Hugo, propone sacar a De Paul y poner a Enzo Fernández.

Argentina Vs. México: el pronóstico de los pequeños relatores

De cara al partido que este sábado jugará Argentina contra México, para Licha, nieto de Fabbri, mientras se gane va a estar todo bien porque se conservarán las chances. Nino cuenta que va a estar muy pendiente del partido y que lo verá después de un partido que jugará con sus amigos.

"Voy a estar nervioso, porque tengo la presión de que tenemos que ganar sí o sí, un empate no va a estar bien", suma Bruno, que relata que lo vivirá con mucha emoción. "Yo voy a estar un poco más tranquilo. Creo que Argentina puede ser que gane, no subestimo a México, ámbos tienen posibilidades iguales", agrega Fidel.