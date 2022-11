El ministro de Economía, Sergio Massa, expuso ante los empresarios del Consejo del Comercio y la Producción (Cicyp) con un mensaje duro apuntado a los que especulan con el dólar y la inflación. Y aseveró que si se consigue reducir la inflación, el Frente de Todos será competitivo en las elecciones del año próximo.

"Podemos tener muy buenos resultados en términos de reservas, fiscales: si no bajamos la inflación, la incertidumbre no va a cesar. Creo en los caminos que se recorren de manera metódica, cumpliendo objetivos, siguiendo un orden, teniendo constancia y venciendo dificultades. No creo en la magia. Tengamos cuidado: los que piden una devaluación desesperados, noo solamente destruyen el ingreso de los argentinos, sino que también destruyen el valor de sus compañías en dólares", expresó.

En esa línea, agregó que "en la especulacion se producen situaciones de aprovechamiento. Hay muchos que crean valor, pero muchos, sobre los problemas, actuan como los cuervos, viendo que carroña hay en el herido o cadaver. Estan buscando cual es el agujero de cada política para aprovecharse de los problemas de la argentina".

Massa habló en al almuerzo del Hotel Alvear, antecedido por la presentación de Marcos Pereda Born, titular del Cicyp y vice de la Sociedad Rural. En ese escenario, aseguró además que "bajar la inflación es la mejor forma de recuperar el ingreso. Si tenemos la capacidad de bajar la inflación y dar acceso al crédito vamos a ser competitivos electoralmente".

Reservas e intercambio

"La tarea de recomponer reservas nos obligaba a tomar decisiones que pueden resultar incómodas o dolorosas, pero que tienen como objetivo garantizar el funcionamiento de nuestro ente rector de moneda, sin tener que funcionar como asistente permanente, en nombre de la transitoriedad, del Tesoro. Con los incentivos bien alineados, la capacidad exportadora de Argentina para volver a recorrer el camino de acumulación de reservas está intacta, expresó Massa, en un gesto que muchos leyeron como la posibilidad de que se anuncie un nuevo dólar soja antes de fin de año, para lograr captar los dólares de diciembre del agro.



Asimismo, el ministro consideró que "en el último trimestre, en términos de resultado final, el aporte de los organismos multilaterales de crédito al fortalecimiento de políticas y reservas de la Argentina va a terminar dando como resultado neto 4.200 millones de dólares que no estaban previstos inicialmente, tenían distintas trabas y que son una tranquilidad, una garantía para seguir blindando, fortaleciendo nuestro mecanismo de acumulación de reservas". Y agregó que "el resultado final del año del impacto de la guerra nos muestra un saldo neto negativo para la Argentina de entre 3.700, según el Fondo, o 5.200 millones de dólares según la Argentina".

Sobre el tema, dijo además que buscarán negociar con organismos internacionales los gastos por efecto de la guerra. "Así como asumimos y cumplimos con nuestras responsabilidades también pretendemos que nuestras contrapartes, cuando firman compromisos con cláusulas de incidentes extraños a esos acuerdos, también cumplan su parte", detalló Massa. Y agregó que "la tarea que debemos hacer para tener relaciones honestas y sinceras. No lo queremos hacer en el marco del programa para que digan que la Argentina quiere cambiar el programa y generar inestabilidad e incertidumbre. Lo queremos hacer en el marco del Comité de Desarrollo para que también sean el BID y el Banco Mundial quienes participen en esta discusión".

Por último, aseguró que "va a ser muy importante en los próximos días la firma del IGA, que es el régimen de intercambio de información automática de personas y beneficiarios finales de sociedades con Estados Unidos". Y consignó que "el acuerdo nos va a poner en la oportunidad de que en la Argentina tengamos por primera vez la posibilidad de que aquel que pagó impuestos toda la vida sienta que el Estado lo premia y aquel que eludió sea castigado. El orden fiscal no es una tarea de ustedes, es nuestra, de toda la política, gobierno y oposición. Y la vamos a cumplir".