El Gobierno inició la privatización de cuatro represas hidroeléctricas en las provincias de Neuquén y Río Negro, que están en manos de Enarsa. El plazo de la venta será de dos meses y le garantizará al Ministerio de Economía una eventual entrada de dólares para sostener de manera temporaria el inestable plan de estabilización que cruje desde hace meses.

Las represas estatales que rematarán a manos privadas son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, según precisa el decreto 564/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Las acciones de estas empresas están en manos de Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima ), la empresa que hace pocos días el Gobierno también puso en la vidriera para que se la apropien los privados, y se llamó a un concurso público nacional e internacional sin base “competitivo y expeditivo” que deberá realizarse dentro de los próximos 60 días.

Las actuales concesionarias que son Orazul Energy Cerros Colorados S.A, Enel Generación el Chocón, Aes Argentina Generación, y Central Puerto continuarán operando los complejos si remiten una Carta de Adhesión dentro de los próximos cinco días.

En caso de adhesión, continuarán operando hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta el concurso, mientras que, si no se produce la adhesión, las concesionarias estarán obligadas a continuar generando energía eléctrica por un plazo no inferior a 90 días hábiles.

El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y estará facultado para dictar las pautas del Concurso Público, incluyendo el esquema de remuneración y anexos relevantes.

Las concesionarias que adhieran estarán sujetas a condiciones como el cumplimiento de los contratos de concesión, el mantenimiento de una garantía de cumplimiento del contrato no inferior a 4.500.000 dólares y la aceptación de cambios en el esquema remuneratorio.

También deberán abonar regalías a las provincias de Río Negro y del Neuquén, presentar inventarios detallados, postergar la transferencia de ciertos bienes y permitir visitas a los perímetros de las concesiones a los interesados en el concurso público.