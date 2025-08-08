El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, se hizo eco de las declaraciones de la exCanciller Diana Mondino, quien aseguró sobre el caso $Libra que el presidente Javier Milei “o no es muy inteligente o es corrupto” y aseguró que pese a lo potente de sus dichos, no es una verdadera sorpresa para nadie, ni para su gabinete ni para los votantes.



El editorial de Víctor Hugo Morales

La que fuera Canciller de Milei dice que el tipo no está mentalmente estable, eso ya es grave, que habla con los perros y que es estúpido o corrupto.

¿Cómo se sentirá un votante de Milei? ¿Qué espíritu de autodestrucción hubo de habitar el alma de muchos electores para hacerse y hacernos sus víctimas?

No de Milei, pobre, que no está bien, que parece inimputable. De alguien que toma una boleta y la impulsa por la ranura de la urna como un desquite contra algo o contra alguien.

Y después de ese dedazo se da vuelta y siente que su misión está cumplida. ¿Qué odio, detrás del odio (parafraseando a Borges), puede hacernos algo así?

Porque lo notable de lo que dijo Mondino es que no se trata de una novedad. Nadie entre los que parlotean con sus perros, y los electores que votaron contra la corrupción que denunciaba la corrupción Clarín, puede dudar de la certeza de esas palabras de Mondino, aunque se trate de Mondino.

La misma mujer que preguntaba para qué querían aumentos los jubilados estando más cerca de la muerte, que dijo que ser gay es como tener piojos, que si los vecinos quieren cloacas las paguen ellos, la que anunció que los chinos son todos iguales.

Es decir, tampoco vamos a abrazarnos a Mondino por su obvia apreciación. Sirve más como un juego, el asunto. Mirá vos, la Canciller dijo tal cosa de Milei.

Es que nadie que esté al servicio de un hombre que conoció a Conan en el Coliseo Romano, y que tomaba café con Calígula, es una persona confiable.

Mondino estuvo cerca mientras le convino y no fue entonces que descubrió que Milei le pide consejos a Conan. Lo sabía al llegar. Como lo saben todos los que lo rodean.

Francos, cuando anuncia que van a seguir vetando, como si fuera un acto heroico, y los otros como Adorni, Pettobello, se ríen cuando Milei dice una pavada, se miran entre ellos socarronamente, pero están allí, donde igual que Milei, no deberían haber entrado nunca.

Así que nada nuevo, pese a Mondino, bajo el sol que llega helado en el invierno neoliberal.