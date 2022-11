El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró con quien -todo indica- es su favorito para sucederlo: Fernán Quirós. El ministro de Salud confirmó por primera vez que se suma a la -ya larga- lista de postulantes a gobernar la Ciudad de Buenos Aires, junto con Soledad Acuña, Emanuel Ferrario y Jorge Macri. Y, por fuera del PRO pero dentro de JxC, Martín Lousteau. Pero a ninguno Larreta parece dedicarle las atenciones que le dedica a Quirós. El virtual lanzamiento vino acompañado por un respaldo de Elisa Carrió, para cerrar la estrategia. Del otro lado, Jorge Macri consiguió el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Todo el dispositivo de lanzamiento de Quirós fue leído dentro del PRO como un desafío al ex presidente, que no considera al funcionario un hombre de su partido.



A Quirós se lo viene mencionando desde 2021 como posible candidato, pero hasta ahora nunca había confirmado sus intenciones. De hecho, mucho se especuló con que no tenía la voluntad de pelear unas PASO. El anuncio fue en la inauguración de un centro barrial de salud en Villa Luro con Larreta al lado. Este dato no es menor: a Jorge Macri, desde que se sacó otra foto con Bullrich, le vienen haciendo sentir el frío desde la Jefatura de Gobierno. De hecho, a partir de ahí, Larreta comenzó a fomentar la salida de otros candidatos del PRO e incluso se mostró en muy buenos términos con el pretendiente radical, Lousteau.



"En estos días tomé la decisión de prepararme para poder competir para la Jefatura de Gobierno el año que viene", sostuvo Quirós, como puntapié inicial para su candidatura. Habló de la dificil situación en la que quedaron el país y la Ciudad después de la pandemia. Luego intercambiaron flores con el jefe de gobierno, que dijo que "es un orgullo que haya varios que tengan la potencialidad de seguir con la transformación en la Ciudad". Y Quirós aseguró que "las personas están pasando por un muy mal momento. Mi convicción es que todos los servidores públicos tenemos que estar dispuestos para colaborar en el cuidado de la comunidad. Tengo un compromiso muy grande y una evaluación muy positiva de lo que hizo Horacio en esta gestión". Larreta, no obstante, no se pronunció por nadie y volvió a decir que "la gente elegirá". En público, no dirá otra cosa. Aunque hay gestos que hablan.



Desde la pandemia de 2020 que Quirós tiene buena imagen en las encuestas y empezó a ser considerado como candidato. En 2021 pensaron en jugarlo en las elecciones legislativas, pero finalmente fue María Eugenia Vidal la candidata.



Que Quirós iba a tener el apoyo de Larreta era sabido. Pero el mismo día se sumó un segundo respaldo: el de la líder de la Coalición Cívica. "Para mí es una luz que se abre para un pueblo que hoy tiene mucho dolor y angustia, y que quiere la decencia y el bienestar para la Ciudad de Buenos Aires que tanto amo", afirmó Carrió.

"Junto a toda la Coalición Cívica, apoyo incondicionalmente la candidatura a jefe de gobierno de Fernán Quirós, por ser buena persona, íntegro, transparente, republicano y humanista", remarcó Carrió, que -es sabido- tiene sus diferencias con Jorge Macri, el otro gran postulante del PRO y el respaldado por Mauricio Macri.



Es por eso que a muchos el lanzamiento de un "larretista puro" como Quirós sonó a desafío a Macri, que por estos días se sienta entre jeques a ver los partidos del Mundial en Qatar. En el entorno de Jorge Macri advierten que nada ha cambiado, que el ministro de Gobierno ya tiene más respaldos nacionales que Quirós y el resto, y que seguirá con su estrategia de posicionamiento como el candidato con más peso del PRO para pelearle la interna a Lousteau. Incluso en actividades con la ministra de Educación, Acuña -la de las frases célebres-, a quien ya vio unas cinco veces este año, para nervios del larretismo paladar negro.



Jorge Macri y Soledad Acuña en un encuentro con directoras de escuelas

Acuña, pese a los esfuerzos que hace para entrar en la agenda pública con persecuciones a estudiantes o a padres y madres, no entró todavía en el escuadrón de las principales candidaturas. Las encuestas que consumen en el PRO la ubican corriendo muy desde atrás, incluso por detrás del candidato de Republicanos Unidos, marido de una conocida modelo.



Incluso, desde las filas contrarias al larretismo, sigue habiendo dudas de cómo terminará lo de Quirós. "Para mí, no llega a ser candidato. Macri no lo considera del PRO y se lo dijo a Larreta", sostienen.



Por ahora, lo cierto es que el ministro de Salud anunció que se prepara para lanzarse, algo que no había ocurrido hasta hoy. Habrá que ver si, en unos meses, termina de dar el paso y salta a la arena para pelear contra el resto de los candidatos, que lo esperan con un cuchillo entre los dientes.