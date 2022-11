Pasaron 730 días desde la partida física de Diego Armando Maradona, y su recuerdo está más vivo que nunca en las anécdotas que comparten quienes tuvieron la suerte de verlo jugar, sacarse una foto con él o, simplemente, cruzarlo en algún lugar.

En AM750, el periodista Ariel Scher contó su primera experiencia con el astro del fútbol. Fue después del colegio, un 20 de octubre de 1976, cuando Scher rondaba los 14 años y vio debutar a Diego en la Primera División en el estadio que, años más tarde, llevaría su nombre.

"Cuando entró Diego, un señor a mi espalda le dijo a otro: 'Me parece que entró el pibe Marandona', con ene. Y el otro lo corrigió: 'Se llama Maradona'. Y bueno, después Diego dejó en claro muy rápidamente que era Maradona", bromeó Scher, al recordar ese partido de Argentinos Juniors frente a Talleres de Córdoba.

Y continuó: "Cuando terminaba la clase de Educación Física, por una cuestión geográfica, todos los miércoles yo iba a ver partidos a la cancha de Argentinos o a la de All Boys con algunos compañeros del secundario. Menos mal que fui con ellos, porque si no nadie me creería que estuve en la cancha el día que Diego Maradona debutó en Primera División".

En ese entonces "Pelusa" tenía apenas 15 años y esa tarde el "Bicho" de La Paternal cayó por 1 a 0 frente al equipo cordobés, con gol del volante Luis "Hacha" Ludueña. Diego entró en el segundo tiempo.

"Era un chiquito, ostensiblemente chiquito. La gente lo conocía perfectamente por las demostraciones de destreza con la pelota que había hecho en los años previos", continuó Scher en Aquí, Allá y en Todas Partes.

La historia cuenta que, antes de entrar, el entonces DT de Argentinos, Juan Carlos Montes, le pidió a Diego que hiciera un caño, y él lo hizo: "Hay historias múltiples y bellísimas, por ejemplo la del periodista Diego Borinsky, que encontró en el archivo de El Gráfico la foto de Diego haciéndole un caño al mediocampista Juan Domingo Cabrera", recordó el también autor de Todo mientras Diego.

Y concluyó: "La historia entre las historias es que Diego debutó, pero la pequeña historia que nos guardamos algunos es que ese día, como tantas veces después que lo vimos jugar, estábamos de casualidad ahí".