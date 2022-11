La cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas acercó ayer su solidaridad a la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy.

“Lo que ocurre con Milagro Sala es inconstitucional e inmoral; con los jueces que la están condenando y el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy sometido a los designios del gobernador” Gerardo Morales, sostuvo la referente de derechos humanos.



“La visita fue excelente. Me fortalece, ella es una guía, continuamente dice 'no hay que bajar los brazos', que tenemos que seguir adelante y no permitir que nos bajoneen", contó a su vez Milagro Sala, quien se mostró feliz de tener en su casa a Norita Cortiñas.

La visita de Cortiñas fue a media mañana. Del encuentro también participaron el marido de Sala, Raúl Noro, y los referentes de la Tupac Amaru, Juan Manuel Esquivel, y de Compromiso Federal, Néstor Martiarena.

"Todos los días son de lucha, no hay cansancio, y así acompañamos, nos escuchamos con los compañeros y evaluamos las desigualdades”, sostuvo Norita, quien le pidió a Sala “no bajar los brazos” y le trasmitió que “las Madres seguirán pidiendo por su libertad”, que “es inadmisible que siga presa” y que “no se haya intervenido ya a la justicia en Jujuy”.

Ambas dirigentes también dialogaron sobre la coyuntura provincial, respecto a la cual Cortiñas se mostró “asombrada y dolida” por situaciones de violación a los derechos humanos que conoció en su visita a la provincia, a la que llegó anteayer para recibir un reconocimiento en la Universidad Nacional de Jujuy y participar de la marcha por el día internacional de eliminación de la violencia contra la mujer. “En Jujuy hay falta de libertad y de respeto a los derechos humanos, especialmente en torno a las mujeres”, denunció Norita.

Tras la visita, Sala expresó su satisfacción por haber recibido a Cortiñas. Dijo que le llevó “esa gotita de esperanza". "Sus palabras nos fortalecen. Sí ella está trabajando, militando, con la edad que tiene y con el ejemplo que nos dió, tenemos que seguir. Hasta el último momento del encuentro repitió varias veces 'a no bajar los brazos'". "Norita es impresionante, me quedé contenta, tranquila, feliz por todo lo que nos dijo", contó.

“Analizamos la política provincial y nacional, estuvimos viendo los errores que suceden en la provincia y lo que pasa en Buenos Aires, de funcionarios que siguen bancando a Gerardo Morales y bajan dinero para el desastre que está haciendo en la provincia", relató respecto a la charla que mantuvo con la referente de derechos humanos.

"Ella conoce la historia de Jujuy"

También el referente de la Tupac Amaru, Juan Manuel Esquivel, valoró la fuerza de Cortiñas. "Ese amor de las Madres es incansable”, sostuvo antes de poner énfasis en que a pesar de su edad (92 años) y de su agenda de actividades, Cortiñas se dio tiempo para visitar a Milagro Sala.

Recordó que entre esas actividades, Cortiñas participó anteayer de la presentación de un libro con relatos en primera persona de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, Esquivel aseguró que "Norita conoce lo que padece la gente, ella conoce la historia de Jujuy. En la autocracia de Morales varios dirigentes le acercaron diferentes denuncias, hechos gravísimos que lastiman la democracia", como "la falta de independencia de poderes" y "en ese contexto le preguntó a Milagro 'qué puedo hacer por tu libertad'”, recordó destacando que el inicio de la criminalización de la protesta fue con Milagro Sala en 2016.

Martiarena dijo que el encuentro entre Cortiñas y Sala fue "muy emotivo, con una Norita Cortiñas que muestra alegría, amor, con una capacidad de pensar a la Argentina, la justicia social, de pensar y sentir, militar el compromiso con los derechos humanos con las juventudes, las mujeres, las diversidades. Realmente en lo personal fue una experiencia bellísima, sentí que estaba acompañado de un faro de la historia argentina, un espíritu de la democracia y sin dudas un símbolo como lo son todas las Madres de Plaza de Mayo".

El referente consideró que Nora Cortiñas "es símbolo para que la política se engrandezca, se enaltezca", añadió que les dejó "un mandato alegre, feliz de continuar la lucha en la dirección que corresponda, en la defensa de todas nuestras esperanzas y nuestros proyectos".